Стали известны новые участники техно-сцены Alfa Future People

Фестиваль Alfa Future People, который состоится под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа, анонсировал пополнение в насыщенном лайнапе техно-сцены Miller Future Music. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили организаторы фестиваля.

Так, программу AFP пополнили многоликие французы dOP, флагман нового техно из Детройта Mathew Dear, звезды электротек-хауса Tifschwarz и немецкий ветеран Marc Romboy, мастер мягкого и мелодичного звучания.

Экстравагантный дуэт dOP – едва ли не ярчайшее явление на французской электронной сцене со времен DaftPunk и Justice. Их корни уходят к парижской диско-традиции, а в собственная музыка Джо и Дамьена – это пестрый коктейль из новой волны, диско, тек- и эйсид-хауса.

Matthew Dear вырос в Детройте, что не могло не сказаться на его культурном коде. Его первые же записи, звучавшие как классическое минимал-техно, немедленно попали в обойму лейбла-трендсеттера GhostlyInternational, а вскоре пластинки Мэтью уже играли топовые ди-джеи от Ричи Хоутина и Джона Аквавивы до Принса Томаса и M.A.N.D.Y. С годами его музыка основательно менялась, Мэтью запел и расширил жанровую палитру, добавив туда и лефтфилд-хаус, и даже пост-панк.

Карьера дуэта Tiefschwatz длится уже более 20 лет, в конце девяностых талантливых немцев одним из первых заметил нью-йорский хаус-патриарх Франсуа Кевроркян. Однако настоящий взлет Тифшварц случился в середине 2000-х, когда Али и Басти Шварц стали пионерами нового клубного звука на стыке минимал-техно, хауса и электро.

Музыкант и ди-джей Marc Romboy – один из тех, благодаря кому немецкая клубная сцена сегодня считается едва ли не лучшей в мире. Еще в начале девяностых он стоял у истоков культовых лейблов Aphabet City и LePetit Prince, издававших всё от хауса и транса до жесткого эйсид-техно, а в нулевые продолжил традицию, основав лейбл Systematic, куда подписал целую плеяду классиков от Лорана Гарнье до Морица Фон Освальда.

Напомним, что в программе сцены Miller Future Music ранее анонсированы тек-хаус дуэт из Барселоны Audiofly, один из самых востребованных техноартистов мира Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, российский дуэт SCSI-9 и один из топовых российских диджеев десятилетия Mujuce.