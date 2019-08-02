«Неинтересно финансировать чужие ошибки и неудачи»: Фестиваль WAFEst ушел в минус на полмиллиона рублей

Фестиваль четырёх стихий WAFEst, прошедший на берегу Горьковского моря в Нижегородской области с 4 по 7 июля 2019 года, ушел в минус на полмиллиона рублей. Организаторы устроили масштабный опен-эйр, но из-за плохой погоды на мероприятии присутствовало очень мало гостей.

Теперь неравнодушные нижегородцы «по копеечке» переводят в фонд фестиваля деньги, чтобы помочь выйти из кризиса. Организаторы пожаловались жителям, что у них нет спонсоров и помощи от государства.

- По сути, единственным источником финансирования являются сборы с участников фестиваля! И как бы горько нам не было озвучивать эту новость, но в этом году WAFEst не окупился. Мы можем поделиться рассказами о сложностях, которые возникли в этом году из-за непогоды, поддельных браслетов и т.д. - факторах, которые напрямую "бьют" по экономике фестиваля. Да и что скрывать - мы, организаторы, также допустили несколько досадных просчётов в финансовой сфере. Но это длинный разговор, - говорится в сообщении на официальной странице фестиваля.

Организаторы честно признались публике, что не могут оплатить ни аренду территории, ни проезд музыкантам.

- В этом году нам очень непросто обращаться за помощью, но мы уже не справляемся иначе. В связи этим мы просим помощи и объявляем сбор средств! – гласит пост.

Нижегородцы разделились на два лагеря – одни считают, что WAFEstу нужно помочь, а вторые наотрез отказались.

- Я считаю, что такому, самому по себе крутому фесту не нужны супер известные артисты, которые сжирают приличную часть бюджета. Большинство людей едут на фест не из-за них, а ради атмосферы феста и единомышленников, - написала Алина К.

- Дожди прогнозировались за месяц, ливни шли стеной за неделю до открытия, и все равно фестиваль оказался нихрена не готов к непогоде. Не хватало тентов, некуда деваться во время дождя во время мастер-классов, у сцены, отсюда сдвигается расписание и тд. Подвела организация, - добавила Огнеслава Л.

- Складывается ощущение, что «мы все равно будем делать, как считаем нужным. А теперь помогите разгрести долги». Краудфайндить будущие интересные проекты я лично готова (и часто делаю). А неудачный опыт – нет, - высказала свое мнение Дарья Ж.

-Я не понимаю, зачем здесь столько негатива в адрес организаторов. Молодцы, что не скрыли проблему и обратились за помощью. Поможем обязательно, - ответила им Александра Е.

Кстати, в 2017 году WAFEst вообще не проводился, а в прошлом организаторы тоже ушли в минус, но не стали просить помощи публично. При этом билеты на фестиваль стоили порядка 4-5 тысяч рублей.