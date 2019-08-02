2019-08-02T16:18:57+03:00
Общество

АО «Теплоэнерго» и ННГУ имени Н.И. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках сотрудничества планируется проведение хакатона
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: АО «Теплоэнерго»Фото: АО «Теплоэнерго»
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Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин и врио ректора Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Кирилл Марков в присутствии представителей предприятия и вуза подписали соглашение о сотрудничестве. Предприятие и университет начинают активное взаимодействие в области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, организации практик и стажировок учащихся, а также трудоустройства выпускников.

В ходе подписания соглашения Илья Халтурин подчеркнул, что АО «Теплоэнерго» нацелено на реализацию наиболее актуальных и перспективных проектов вузов, которые могут дать новый толчок к развитию компании.

- Тот базис, те самые свежие, самые новые знания и идеи, которыми обладают студенты, выпускники и, конечно, преподавательский состав ННГУ, мы просто не имеем права не использовать. Мы заинтересованы в том, чтобы последние научные разработки, которые рождаются в стенах университета, реализовывались на нашем предприятии, — отметил Илья Халтурин.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» предложил совместно с ННГУ организовывать форумы в формате хакатона, заметив, что наука и техника не стоят на месте, и идеи молодых профессионалов – это серьезный резерв. Кирилл Марков поддержал идею и предложил сделать конкурс открытым, с возможностью участия студенческих команд других вузов.

- Подписанное соглашение включает в себя большое количество направлений. Это и целевая подготовка специалистов, и проведение практик и стажировок на мощностях предприятия, и научные исследования, и участие Теплоэнерго в наших биржах трудоустройства. Вместе с тем, оно предусматривает и нестандартную, пока ещё, форму сотрудничества — проведение хакатона в области автоматизации ресурсов», — сообщил Кирилл Марков. Он также выразил надежду, что такой форум пройдет уже этой осенью.

Проректор по учебной работе ННГУ Ольга Петрова особо отметила, что вовлечение сотрудников АО «Теплоэнерго» в учебный план сделает обучение студентов более практико-ориентированным.

- Выпускные работы будут написаны непосредственно на практических примерах. А когда решается задача, связанная с конкретным кейсом, то и вес данной работы существеннее, и работать, конечно, интереснее, — уверена проректор.

Напомним, ранее АО «Теплоэнерго» заключило соглашения о сотрудничестве с ННГАСУ и НГТУ им. Алексеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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