2019-08-02T15:08:50+03:00
Общество

Гендиректор АПЗ Олег Лавричев и командир крейсера «Москва» Олег Князев подписали новый договор об установлении шефских связей

Делегация нижегородского предприятия приняла участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе
Анна МИГАЛОВА
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Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев и командир крейсера «Москва» Олег Князев подписали договор о шефских связях. Фото: Александр Барыкин.Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев и командир крейсера «Москва» Олег Князев подписали договор о шефских связях. Фото: Александр Барыкин.
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Делегация АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым приняла участие в праздновании Дня военно-морского флота в Севастополе, который в этом году отмечался в 80-й раз.

Фото: Александр Барыкин.

Фото: Александр Барыкин.

Парад кораблей, пуск ракет, военно-спортивное шоу, театрализованное представление, тематические экскурсии в музеи, выставка вооружения и техники - День ВМФ в Севастополе стал одним из значимых событий лета. В показательных выступлениях было задействовано 30 боевых кораблей, подлодок и катеров, 11 вспомогательных судов, 40 самолетов и вертолетов и 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

Фото: Александр Барыкин.

Фото: Александр Барыкин.

- Парад произвел впечатление хорошей боеготовности Черноморского флота в составе соединения надводных кораблей различного класса, подводных лодок, военно-морской авиации, береговой артиллерии, морской пехоты, - говорит Олег Лавричев. - У нас сложилась хорошая традиция: в День ВМФ поздравлять воинские подразделения, с которыми мы сотрудничаем в формате шефства. Это 744-е подразделение связи, обеспечивающее связью весь Черноморский флот. Познакомились с новым командиром Дмитрием Липовым.

Фото из архива пресс-службы АПЗ.

Фото из архива пресс-службы АПЗ.

Возглавлял парадный строй кораблей флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва» (тогда он еще именовался «Славой»), с которым в 1980-е годы Арзамасский приборостроительный завод связывали тесные шефские связи. В этом году генеральный директор предприятия Олег Лавричев и командир крейсера Олег Князев подписали новый договор об установлении шефских связей.

Фото: Александр Барыкин.

Фото: Александр Барыкин.

- Нам провели интересную экскурсию по кораблю, показали музей, есть там даже свой храм. Корабль хорошо технически оснащен ракетным вооружением, средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерийскими и пулеметными орудиями, - рассказывает Олег Лавричев. - Крейсер ведет постоянное дежурство в Черном и Средиземном морях, может выполнять задачи практически во всех районах мирового океана. Шефская помощь будет направлена в первую очередь на пополнение личного состава для прохождения срочной службы на корабле ребятами из Арзамаса. Нести службу на этом крейсере очень почетно. Военно-морская подготовка дает хорошие базовые навыки, воспитывает дисциплину, ответственность, что, безусловно, полезно для последующей жизни и профессиональной деятельности. Мы в этом заинтересованы. Кроме того, шефство - это всегда общение, возможность обмениваться информацией, развивать социальные контакты. На корабле регулярно бывают первые лица нашей страны и других государств. Крейсер флагманский, и во время военно-морских учений и боевых походов именно на нем находится командующий Черноморским флотом. Так может сложиться, что однажды, приехав с шефским визитом, мы встретимся на корабле с одним из первых лиц государства. Поэтому для нас это ответственно.

Фото: Александр Барыкин.

Фото: Александр Барыкин.

КСТАТИ

В 1980 году Арзамасский приборостроительный завод взял шефство над тогда еще строящимся крейсером «Слава» (позднее переименован в «Москва»). Приборостроители старались разнообразить жизнь подшефного судна: присылали инструменты для духового оркестра, спортинвентарь, картины для украшения кают-компании, помогали в изготовлении сувенирной продукции, сами неоднократно бывали в гостях у моряков, а также принимали их на предприятии. Шефские связи дали серьезный импульс к развитию дружеских отношений между арзамасскими приборостроителями и командным составом крейсера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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