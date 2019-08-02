2019-08-02T14:58:42+03:00
Общество

Сотрудники службы метрологии Арзамасского приборостроительного завода успешно сдали экзамен

Оценивались документальная база, эталоны, оснащение и компетентность персонала
Анна МИГАЛОВА
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Фото Александра Барыкина.Фото Александра Барыкина.
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Арзамасский приборостроительный завод подтвердил компетенцию в области обеспечения единства измерения для выполнения работ и оказания услуг по поверке средств измерения, а также расширил область аккредитации. Такое решение вынесла комиссия Министерства экономического развития РФ, работавшая на предприятии с 23 по 27 июля.

Комиссия Росаккредитации проверяла службу метрологии: лаборатории электрических, оптико-механических, геометрических, теплотехнических измерений, радиоизмерений и средств измерения расхода. Оценивались документальная база, эталоны, оснащение, компетентность персонала, а также работа в системе менеджмента качества.

В ходе аудита в формате деловых игр проводилось тестирование сотрудников: проэкзаменовано 18 из 29 спецалистов. Комиссия отметила хороший уровень знаний всех сотрудников службы метрологии АПЗ. Особенно отмечены Николай Усимов, Светлана Ахмедеева, Наталья Спицына и Иван Рябов.

Кроме того, на предприятии расширилась область аккредитации по поверке средств измерений геометрических величин, измерения времени и частоты за счет приобретения новых эталонов, обучения персонала в ФБУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации».

Аудит завершился актом проверки, в котором отмечен высокий уровень оснащенности, работы в системе менеджмента качества, персонала службы метрологии АПЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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