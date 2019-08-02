Начальника кладбища задержали за ведение табеля «мертвых душ»

Начальник кладбища в Городце угодил под статью за ведение…табеля мертвых душ. За взятку в несколько тысяч рублей он выдавал проштрафившимся гражданам подложные табели об отработанном времени.

- В апреле жителю Городца Виктору Тихонову (имя героя изменено – прим. Ред.) было назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок сорок часов, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Однако вместо того, чтобы идти их отрабатывать, он предпочел взять взятку местному начальнику кладбища. В обмен на четыре тысячи рублей тот оформил заведомо подложные табели учета отработанного времени. В результате, отведенное ему время Виктор Тихонов не отрабатывал.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Сейчас это дело уже раскрыто. Сам подозреваемый в совершении этого преступления начальник кладбища задержан и находится в СИЗО.