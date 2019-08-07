2019-08-07T14:29:03+03:00
Общество

Нижегородских рабочих испугал опрос о пенсионной реформе

«Комсомолка» выяснила, кто и зачем расспрашивал нижегородцев об отношении к власти
Леся ЛИГОЦКАЯ
Поделиться:
Нижегородских рабочих испугал опрос о пенсионной реформеНижегородских рабочих испугал опрос о пенсионной реформе
Изменить размер текста:

Рабочий день 13 июня 2019 года выдался весьма беспокойным для работников АО «Промфинстрой» в Нижнем Новгороде. Нешуточный переполох среди них вызвал опрос общественного мнения, посвященный пенсионной реформе.

- Опросные листы нам раздал главный инженер подрядной организации, с которой мы сотрудничаем, - позвонил в «Комсомолку» сотрудник предприятия, отказавшийся назвать свое имя. – Все вопросы там так или иначе касались отношения к действующей власти. Конечно, мы забеспокоились. Особенно, учитывая, что все руководство этой подрядной организации – итальянцы.

Вопросы в предоставленной анкете действительно вызывают недоумение. Вот лишь некоторые из них: «Насколько вы удовлетворены отношением российской власти к народу России?», «Если бы можно было выбирать, то с какой властью Вам хотелось бы жить?», «Участвовали ли Вы лично в протестах против пенсионной реформы?» Всего в этом опросе 30 пунктов. Большинство из них касаются отношения к действующей российской власти и политических предпочтениях на следующих выборах. Вот только к итальянцам этот опрос не имеет никакого отношения – проводился он российской лево-патриотической общественной организацией «Суть времени», основателем которой является политолог Сергей Кургинян.

- Задача этого опроса – определить изменение отношения к власти со стороны народа после принятия пенсионной реформы, - пояснил «Комсомолке» участник движения, проводивший опрос Александр Одородько. – Проводился он по всей России: на улицах, на предприятиях, в общественных местах. Что касается того случая, то я просто подошел к ребятам во внерабочее время и попросил заполнить анкеты. Это обычный социологический опрос об отношении населения к пенсионной реформе. И, кстати, это не первый опрос, который проводился нашим движением. Мы их регулярно проводим, начиная с 2011 года. Тогда самый первый опрос касался темы планирующейся десоветизации в России. Результаты нынешнего опроса будут готовы примерно через неделю. По Нижнему Новгороду собрано больше двух тысяч анкет, по стране – 85 тысяч анкет.

По данным сайта движения «Суть времени», такой опрос действительно проводился организацией в период до 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
XI Кубок губернатора по хоккею стартует в Нижнем Новгороде
Житель Нижегородской области выбросил из окна соседа
Экс-полицейский получил взяток на 1,5 миллиона рублей в Нижнем Новгороде
В Городце появится новая благоустроенная набережная с фуникулером
В Нижегородской области пройдет Х велопробег «Дорога к храму»
Москвичей спросят, с чем у них ассоциируется Нижний Новгород
Фестиваль «Семья Нижегородская» открылся на ярмарке 6 августа
Авторская выставка Любови Быстровой откроется в Русском музее фотографии
Живую изгородь сохранят в сквере на Прыгунова по просьбе жителей
Житель Арзамаса до смерти забил гражданскую жену из-за ревности
Пропавшую 17-летнюю Наташу Божкову разыскивают в Нижнем Новгороде
Более тысячи нижегородцев приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели»
86-летняя Александра Гусева пропала в нижегородском лесу 3 августа
Маршрут автобусов сократится в Нижнем Новгороде 8 августа
В 53 детских садах Автозаводского района завершились ремонтные работы
Порядка 700 захоронений обнаружили на территории нижегородского кремля
Более двух тысяч человек побывали на фестивале НХП «Радуга ремесел» в Шахунье
15-летний школьник попал под колеса иномарки в Выксе
Более ста деревьев высадили в Светлоярском парке за минувшие выходные
На Сахалине будут перенимать опыт Нижегородской области по внедрению бережливых технологий
Пропавшая в Дзержинске 17-летняя Настя Морозова найдена живой
Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей
Стихийную свалку ликвидировали на улице Малиновского в Нижнем Новгороде
Пристрой к детскому саду № 368 возводится согласно графику
Нижегородская область планирует сотрудничать с турецкой провинцией Сакарья