Нижегородских рабочих испугал опрос о пенсионной реформе

Рабочий день 13 июня 2019 года выдался весьма беспокойным для работников АО «Промфинстрой» в Нижнем Новгороде. Нешуточный переполох среди них вызвал опрос общественного мнения, посвященный пенсионной реформе.

- Опросные листы нам раздал главный инженер подрядной организации, с которой мы сотрудничаем, - позвонил в «Комсомолку» сотрудник предприятия, отказавшийся назвать свое имя. – Все вопросы там так или иначе касались отношения к действующей власти. Конечно, мы забеспокоились. Особенно, учитывая, что все руководство этой подрядной организации – итальянцы.

Вопросы в предоставленной анкете действительно вызывают недоумение. Вот лишь некоторые из них: «Насколько вы удовлетворены отношением российской власти к народу России?», «Если бы можно было выбирать, то с какой властью Вам хотелось бы жить?», «Участвовали ли Вы лично в протестах против пенсионной реформы?» Всего в этом опросе 30 пунктов. Большинство из них касаются отношения к действующей российской власти и политических предпочтениях на следующих выборах. Вот только к итальянцам этот опрос не имеет никакого отношения – проводился он российской лево-патриотической общественной организацией «Суть времени», основателем которой является политолог Сергей Кургинян.

- Задача этого опроса – определить изменение отношения к власти со стороны народа после принятия пенсионной реформы, - пояснил «Комсомолке» участник движения, проводивший опрос Александр Одородько. – Проводился он по всей России: на улицах, на предприятиях, в общественных местах. Что касается того случая, то я просто подошел к ребятам во внерабочее время и попросил заполнить анкеты. Это обычный социологический опрос об отношении населения к пенсионной реформе. И, кстати, это не первый опрос, который проводился нашим движением. Мы их регулярно проводим, начиная с 2011 года. Тогда самый первый опрос касался темы планирующейся десоветизации в России. Результаты нынешнего опроса будут готовы примерно через неделю. По Нижнему Новгороду собрано больше двух тысяч анкет, по стране – 85 тысяч анкет.

По данным сайта движения «Суть времени», такой опрос действительно проводился организацией в период до 8 июля.