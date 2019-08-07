В Нижегородской области открыли мемориальную доску Сталину

В пятницу, 2 августа, нижегородское отделение КПРФ в Шахунье Нижегородской области установило мемориальную доску, посвященную Иосифу Сталину.

Табличка появилась на жилом доме на улице Свердлова. Несмотря на то, что среди нижегородцев нет единого мнения о личности Сталина, жители Шахуньи согласились установить памятную доску.

- Жители многоквартирного дома, на котором была размещена мемориальная доска Иосифу Сталину, на общем собрании единогласно проголосовали за установку мемориальной доски на своем доме, - написано на сайте партии.

Установка мемориальной доски приурочена ко дню рождения Иосифа Сталина. Фото: kompas-rf

Улица для мемориальной доски была выбрана не случайно. Ранее она носила название Сталинская и была переименована после ХХ съезда КПСС в 1956 года, где Хрущев развенчал культ личности Сталина.

Установка мемориальной доски приурочена к приближающемуся 75-летнему юбилею Великой Победы, к 140-ой годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.