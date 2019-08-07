2019-08-07T14:11:57+03:00
Общество

В Нижегородской области открыли мемориальную доску Сталину

Жители жилого дома единогласно проголосовали за установку таблички
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
В Нижегородской области открыли мемориальную доску Сталину. Фото: kompas-rfВ Нижегородской области открыли мемориальную доску Сталину. Фото: kompas-rf
Изменить размер текста:

В пятницу, 2 августа, нижегородское отделение КПРФ в Шахунье Нижегородской области установило мемориальную доску, посвященную Иосифу Сталину.

Табличка появилась на жилом доме на улице Свердлова. Несмотря на то, что среди нижегородцев нет единого мнения о личности Сталина, жители Шахуньи согласились установить памятную доску.

- Жители многоквартирного дома, на котором была размещена мемориальная доска Иосифу Сталину, на общем собрании единогласно проголосовали за установку мемориальной доски на своем доме, - написано на сайте партии.

Установка мемориальной доски приурочена ко дню рождения Иосифа Сталина. Фото: kompas-rf

Установка мемориальной доски приурочена ко дню рождения Иосифа Сталина. Фото: kompas-rf

Улица для мемориальной доски была выбрана не случайно. Ранее она носила название Сталинская и была переименована после ХХ съезда КПСС в 1956 года, где Хрущев развенчал культ личности Сталина.

Установка мемориальной доски приурочена к приближающемуся 75-летнему юбилею Великой Победы, к 140-ой годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
XI Кубок губернатора по хоккею стартует в Нижнем Новгороде
Житель Нижегородской области выбросил из окна соседа
Экс-полицейский получил взяток на 1,5 миллиона рублей в Нижнем Новгороде
В Городце появится новая благоустроенная набережная с фуникулером
В Нижегородской области пройдет Х велопробег «Дорога к храму»
Москвичей спросят, с чем у них ассоциируется Нижний Новгород
Фестиваль «Семья Нижегородская» открылся на ярмарке 6 августа
Авторская выставка Любови Быстровой откроется в Русском музее фотографии
Живую изгородь сохранят в сквере на Прыгунова по просьбе жителей
Житель Арзамаса до смерти забил гражданскую жену из-за ревности
Пропавшую 17-летнюю Наташу Божкову разыскивают в Нижнем Новгороде
Более тысячи нижегородцев приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели»
86-летняя Александра Гусева пропала в нижегородском лесу 3 августа
Маршрут автобусов сократится в Нижнем Новгороде 8 августа
В 53 детских садах Автозаводского района завершились ремонтные работы
Порядка 700 захоронений обнаружили на территории нижегородского кремля
Более двух тысяч человек побывали на фестивале НХП «Радуга ремесел» в Шахунье
15-летний школьник попал под колеса иномарки в Выксе
Более ста деревьев высадили в Светлоярском парке за минувшие выходные
На Сахалине будут перенимать опыт Нижегородской области по внедрению бережливых технологий
Пропавшая в Дзержинске 17-летняя Настя Морозова найдена живой
Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей
Стихийную свалку ликвидировали на улице Малиновского в Нижнем Новгороде
Пристрой к детскому саду № 368 возводится согласно графику
Нижегородская область планирует сотрудничать с турецкой провинцией Сакарья