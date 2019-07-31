Обманутая дольщица пытается отсудить у «Квартстроя» более миллиона рублей за моральный ущерб

Нижегородка, попавшая в реестр обманутых дольщиков жилого комплекса «Европейский», подала в суд на «Квартстрой-НН» и потребовала более миллиона рублей моральной компенсации за срыв сроков строительства домов.

Как сообщается в документах на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, женщина хочет получить неустойку в размере почти 919 тысяч рублей, штраф в размере 50% от суммы неустойки и 100 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

Первое заседание по данному делу назначено на начало октября.

20 февраля стало известно, что Арбитражный суд Нижегородской области признал ООО «ИК «Квартстрой-НН» банкротом. Иск был подан в суд еще в прошлом году АО «Теплоэнерго». Сумма исковых требований составляла 307 690 рублей. Компания занималась строительством нижегородских жилых комплексов «Новинки Smart City», «Квартал Европейский», «На Гончарова» и «Университетский».

Напомним, в сентябре прошлого года на замороженной стройке в многоэтажке на улице Тимирязева появилась очень интересная композиция. Обманутые дольщики, ожидающие свои квартиры уже несколько лет, устроили настоящее новоселье в родных стенах. Так как заселиться самим у них нет возможностей, то нижегородцы отправили туда свои копии. Новые «жильцы» уже отлично обустроились: развесили сушиться белье на веревках, улыбнулись прохожим и гуляют на балконах. Этот дом как раз и входит в квартал «Европейский»

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