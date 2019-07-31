2019-07-31T14:55:54+03:00
Звезды

«Это места моего детства»: Владимир Кристовский оригинальным способом признался в любви Нижнему Новгороду

Солист группы Uma2rman записал видео на песню про родной город [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Съемки проходили на пляже рядом с Горьковским водохранилищем.Съемки проходили на пляже рядом с Горьковским водохранилищем.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Владимир Кристовский частенько приезжает на дачу в Нижегородскую область, где вместе со старшим братом Сергеем и другими участниками группы Uma2rman поет под гитару и гоняет на байках. В одну из таких поездок музыкант записал видео на песню про малую родину.

Владимир Кристовский снял видео на песню о Нижнем Новгороде.Съемки проходили на пляже рядом с Горьковским водохранилищем

- Мы снимаем это видео на Горьковском море. Это места моего детства, моей юности, - заявил солист Uma2rman. - Самое любимое мое место на планете Земля.

По первому аккорду ясно, что песня, которую младший Кристовский собирается исполнить на камеру, называется «Любимый город». Про Нижний, разумеется.

- А мой любимый город живет! Он самый лучший и самый родной. А мой любимый город смотрит вперед с Верхневолжской набережной, - затянул Владимир.

Подписчиков настолько растрогали песня и новое видео Uma2rman, что некоторые обзавидовались.

- Вова, потрясающая песня! Когда услышал ее в прошлом году, даже пожалел, что о родном Питере нет такой классной современной песни, - заявил Алексей Травников.

- Люблю эту песню, хоть я коренная краснодарка, - присоединилась девушка под ником ALVARA80ify.

Но больше всех, конечно же, новому видео обрадовались нижегородцы.

- Привет, земляки! Спасибо за песню, - поблагодарил Алексей Башкин.

- Спасибо большое вам, родные. Нижний Новгород вас очень любит, - добавила Татьяна Шошокина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24