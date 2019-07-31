41-летняя Ирина Пегова устроила фотосессию в соблазнительной сорочке

Звезда сериала «Комиссарша» Ирина Пегова устроила фотосессию в соблазнительном белье в одном из отелей Санкт-Петербурга. Откровенные фотографии понадобились для привлечения внимания к посту, в котором актриса порассуждала на важные, где-то даже философские темы.

pegovairina Поклонники восхитились похудевшей Ириной Пеговой.

- Шел третий выходной. «Человек с природою един. Когда они вместе и рядом, ты не один…» Такое гармоничное состояние доступно далеко не каждому, единицы способны обрести покой, тем более в нашей с вами ситуации, живя в мегаполисах, - написала Ирина. - А нам надо позволять себе оставаться со своими мыслями. Что я сегодня и делала! Не выходила никуда из номера любимого отеля и смотрела в окно на Фонтанку.

Актриса заявила, что сегодня все диктуют друг друга, как нужно себя вести, во что одеваться и так далее. Именно поэтому, на ее взгляд, человеку порой так трудно найти свое предназначение и научиться радоваться каждому дню.

- У вас, наверное, тоже случалось такое? Вы думаете, что это ваши мысли и желания, а потом оказывается, что вам их внушили родители, друзья, массмедиа, глянцевые журналы, социальные сети, коллеги, - поинтересовалась артистка.

Сама же Ирина старается оставаться в моменте «здесь и сейчас» и быть одновременно и участником, и зрителем и режиссером всего происходящего.

- Короче необходимо снять всю эту гребаную шелуху и осознать, что настоящее, а что лишнее, что только вдохновляет, а что только загоняет в рамки предрассудков, - заключила звезда.

Подписчиков воодушевили слова Ирины Пеговой. Многие даже признались, что придерживаются той же философии. Но внимание большинства все же привлек не текст, а снимки в нижнем белье. Фанаты нашли актрису очень красивой, женственной и сексуальной.

- Прекрасноликая, мудрая, настоящая! Алмаз, без лишнего налета и шелухи, - добавила goryachevarimma.

- Сударыня, ну что вы делаете? Испытание для мужчин! - признался nikolai8478.

- Ух, какие формы, - написал timurshogenov77.

- Какая красавица! Не селедка, как сейчас модно, - заявила nastasiaamosova.

- Вы очень красивая. Вы так похудели! - восхитилась olala801.