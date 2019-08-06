«Я с трехлетним ребенком могла провести ночь на улице!»: Нижегородцам продали путевки в арестованный отель

Ожидание и реальность

Отдыха на море Ирина Новосельцева (имя и фамилия изменены) ждала очень долго: то дочка была слишком маленькой, то денег не хватало на поездку, то дела не отпускали. И вот наконец все сложилось – еще в мае она купила путевки в отель «Виго» в старинном болгарском городке Нессебр и с нетерпением ждала августа, чтобы отправиться в долгожданный отпуск. Но за месяц до вылета она узнала, что отель, в который они купили путевки, арестован и туристов туда не пускают.

- Периодически я читала отзывы об отеле, который мы выбрали. Было много плохих отзывов, но несколько лет назад я сама была в этом отеле, и мне все понравилось. Мне казалось, что люди просто путают его с частными апартаментами, у которые находятся рядом и имею похожее название, - призналась Ирина.

Но тут она наткнулась на комментарий, который поставил все на свои места.

- Есть группа из пяти отелей, в названиях трех из которых присутствует слово «Виго». Кроме самого ВИГО четыре звезды это апарт-отель «Виго Панорама комплекс «и апарт-отель «VIGO Beach», - писал в интернете турист из Белоруссии leonpak. - «Виго» четыре звезды уже как второй год арестован за долги, и об этом нигде не упоминается. Возле него регулярно дежурит полицейская машина, чтобы номера его не сдавали. Но сайт отеля добросовестно работает и там ни слова о проблемах.

И вот тут Ирина испугалась.

Паническая атака

Прошерстив десятки отзывов, она узнала, что туристов, которые приезжают в этот отель, заселяют в частные апартаменты, фактически это небольшие квартиры-студии. Два здания с этими апартаментами стоят рядом с отелем «Виго», но не имеют к нему отношения. А дальше сплошная лотерея – кому-то достается квартирка с более или менее нормальным ремонтом, а кому-то такая, что плакать хочется. И никакой еды, сейфов, тренажерного зала и бассейна, которые обещает отель «Виго».

- В одном из отзывов было написано, что что-то типа ресепшена было организовано в одном из подъездов зданий с апартаментами. Там-то и распределяли апартаменты. Но работали они только до пяти часов вечера, - рассказала Ирина. – Мы прилетаем позже, а это значит, что я с трехлетним ребенком могла всю ночь провести на улице!

Путевки Ирина Новосельцева покупала через официальный сайт крупного туроператора Anex tour , а потому сразу же написала им письмо с просьбой поменять отель.

- Я боялась, что будут штрафные санкции. В этом случае мы бы потеряли половину стоимости путевки, - вспоминает Ирина.

Путевки на море нижегородцы купили заранееФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В своем письме она описала ситуацию и то, что говорят другие туристы. На следующий день туроператор согласился поменять отель. Но сложность в том, что нужно выбрать отель, где есть свободные номера в те же даты, на которые у них был забронирован «Виго» - билеты на самолет у них остались те же.

- Мы долго не могли выбрать – свободных мест не было. Но в конце концов все же нашли подходящий отель, - сказала Ирина.

Бесправные туристы

Сегодня в интернете огромное количество негативных отзывов об отеле «Виго»: кто-то думает, что просто не удачно выбрал место проживания, а кто-то разобрался на месте и пытается предупредить будущих туристов, рассказывая о закрытом отеле. При этом в Anex tour утверждают, что никаких сложностей у туристов нет.

- По информации от нашей принимающей компании отель не арестован, на данный момент туда активно заселяются отдыхающие, - прокомментировали ситуацию «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в Anex tour. - Относительно ситуации с туристами - они были перебронированы в другой отель по собственному желанию, со стороны оператора бронь подтверждена.

Более того, по словам представителя Anex tour, принимающая компания заключает договора с каждым отелем индивидуально.

- Прежде чем его подписать, всегда проводятся встречи принимающей стороны и представителей отеля, как и при любом заключении договора. Помимо того, что принимающая компания имеет наличие своего представителя в каждом отеле, перед каждым сезоном проводится инспекция отелей в рамках рекламно-информационных туров, где отели осматривают представители агентств, - объяснили в компании.

Однако негативные отзывы только растут. Правда, мало, кто из недовольных туристов потом обращается в Роспотребнадзор с жалобой. В нижегородском ведомстве всего одна жалоба от туриста, который оказался не в том отеле, который бронировал.

- Если человек воспользовался услугой и поселился в отеле, который ему предложили на месте, то он не может претендовать на возмещение ущерба, - объяснили «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в отделе защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Нижегородской области. – Вернуть деньги можно в случае, если вы не воспользовались услугой. У нас были случаи, когда туристы покупали билеты на ближайший самолет и улетали обратно или же на свои деньги покупали номер в отеле, который бронировали, а при возвращении требовали вернуть деньги.

Но мало, кто решиться поступить таким образом. Как правило, у туристов ограничено и время, и количество денег, которые они взяли с собой. А в случае с Ириной Новосельцевой, которая должна была прилететь с трехлетней дочкой, выбора вообще могло не быть.