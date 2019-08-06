Ремонт Мызинского моста завершен на 97%

Хорошие новости: совсем скоро в Нижнем Новгороде завершится ремонт Мызинского моста. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы выполнены уже на 97%.

По словам директора департамента транспорта Елены Лекомцевой, если погода не помешает, дорожники сдадут объект раньше срока. Все основные виды работ подрядчик уже выполнил.

Сейчас на переправе проводятся работы по устройству барьерного ограждения и укладка покрытия из литового асфальтобетона на тротуаре. 7 августа планируется укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В подрядной организации уточнили, что покрытие полностью будет готово уже к концу недели, после чего рабочие приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Напомним, первый этап ремонта Мызинского моста прошел в 2018 году. Переправа была частично перекрыта 9 июля, а открыли ее 19 октября. В марте текущего года стартовал второй этап, в процессе которого дорожники перекрывали для движения по две полосы.

КСТАТИ

В конце июля на съезде с Мызинского моста был изменен режим работы светофора. Теперь разрешающий сигнал горит на восемь секунд дольше. Это сделано за счет уменьшения «зеленого» сигнала на светофоре на проспекте Ленина. Такой режим действует с 16.00 до 0.00. Благодаря этому увеличится пропускная способность транспорта в вечернее время на участке по направлению: Мызинский мост – улица Новикова-Прибоя – проспект Ленина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Строительство Мызинского моста через реку Ока в Нижнем Новгороде началось в 1972 году, а в августе 1981 года его ввели в эксплуатацию. Длина переправы составляет 1006 метров, ширина - 27 метров, площадь проезжей части - 2200 квадратных метров. До 1981 года в России никогда не возводили мосты со столь большими пролетами и пропускной способностью до 30 тысяч машин в сутки.