Нижегородцы могут не увидеть самый большой звездопад в этом году

Самый большой звездопад – метеорный поток Персеиды, может пройти незамеченным для нижегородцев. Дело в том, что наибольшее количество падающих звезд придется на самое неблагоприятное время.

- В этом году пик потока Персеиды приходится на 13 августа с 5.00 до 16.00, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» лектор первой категории Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко Николай Лапин.

Так что загадывать желания нужно будет накануне в ночь с 12 на 13 августа после полуночи. Однако и тут нижегородцев ждет неприятный сюрприз. В эту ночь нас ждет полнолуние. Большая луна будет висеть над горизонтом, засвечивая падающие звезды.

Еще одним препятствием могут стать облака, который просто спрячут небо от любопытных нижегородцев.

- Надо надеяться на лучшее, - подбодрил Николай Лапин. – Нужно выбрать для наблюдения более темное место. Лучше всего поехать за город, но можно найти подходящее место и в городе.

По словам Николая Лапина, хорошо подойдут городские парки. Особенно Парк Приокский, бывший «Швейцария». Главное его достоинство - это откос, который расположен очень удачно.

- Для того чтобы увидеть метеорный поток, нужно, чтобы перед вами были открыты восточная и южная сторона, - пояснил Николай Лапин.

Возможно, вам улыбнется удача. Ведь в этом году метеорный поток будет более многочисленный, чем в прошлом году. Если в 2018 году над нами пролетали максимум 80 метеоров в час, в то в 2019 году их уже будет 110.

Главный звездопад, который уже начался, продлится до 24 августа.Так что чаще смотрите на небо, чтобы не пропустить это красивое астрономическое событие. Если же вы так и не увидите падающие звезды, то в середине октября у вас появится еще один шанс загадать свои желания. В это время над Нижегородской областью будет пролетать метеорный поток Ориониды. Он меньше сегодняшнего звездопада, но увидеть падающие звезды будет вполне реально.