2019-08-06T09:44:20+03:00
Происшествия

Один погиб, шестеро пострадали: Пассажирский автобус сгорел после жуткого ДТП по дороге в Арзамас

Трагедия произошла во Владимирской области [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Владимирской областиФото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла во Владимирской области в минувшее воскресенье, 4 августа 2019 года. На 84 километре автодороги Владимир – МуромАрзамас столкнулись пассажирский автобус и иномарка. После этого оба транспортных средства моментально вспыхнули.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, трагедия произошла в 13:30. Водитель «Киа» во время поворота вылетел на полосу встречного движения, где в тот момент ехал рейсовый автобус, следующий в Арзамас.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Столкновение было настолько сильным, что и легковушка, и автобус сразу загорелись. Движение на данном участке дороги перекрыли. Водитель «Киа» погиб на месте происшествия.

Шесть человек, которые ехали в пассажирском автобусе, получили ранения. Троих из них госпитализировали, еще троим оказали помощь на месте ДТП. Среди пострадавших были двое детей – 2001 и 2007 годов рождения.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбирается следственно-оперативная группа.

Пассажирский автобус сгорел после жуткого ДТП по дороге в Арзамас .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24