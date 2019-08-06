Один погиб, шестеро пострадали: Пассажирский автобус сгорел после жуткого ДТП по дороге в Арзамас

Страшная авария произошла во Владимирской области в минувшее воскресенье, 4 августа 2019 года. На 84 километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас столкнулись пассажирский автобус и иномарка. После этого оба транспортных средства моментально вспыхнули.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, трагедия произошла в 13:30. Водитель «Киа» во время поворота вылетел на полосу встречного движения, где в тот момент ехал рейсовый автобус, следующий в Арзамас.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Столкновение было настолько сильным, что и легковушка, и автобус сразу загорелись. Движение на данном участке дороги перекрыли. Водитель «Киа» погиб на месте происшествия.

Шесть человек, которые ехали в пассажирском автобусе, получили ранения. Троих из них госпитализировали, еще троим оказали помощь на месте ДТП. Среди пострадавших были двое детей – 2001 и 2007 годов рождения.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбирается следственно-оперативная группа.