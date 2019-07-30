2019-07-30T18:29:54+03:00
Звезды

«И с молодежью пообщалась, и к батюшке Серафиму попала…»: Ольга Кормухина приехала в Дивеево

На православном фестивале «Радость моя» певица поделилась своей историей воцерковления [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото с сайта Нижегородской епархии. Автор: Сергея ЛотыреваФото с сайта Нижегородской епархии. Автор: Сергея Лотырева
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Знаменитая нижегородка Ольга Кормухина буквально на один день вырвалась в село Дивеево, где с 29 июля по 1 августа проходит второй межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Сразу после открытия форума заслуженная артистка России провела беседу на тему «Православие и творчество. Из личного опыта».

Фото с сайта Нижегородской епархии. Автор: Сергея Лотырева

Фото с сайта Нижегородской епархии. Автор: Сергея Лотырева

- Рассказ известной певицы об истории ее воцерковления и многом другом вызвал у молодежи большой интерес, - заявили в Нижегородской епархии. - Ребята задавали много вопросов!

По словам участников форума, встреча со знаменитостью их впечатлила. Кормухина рассказала, как и почему прошла 60 километров пешком к батюшке Серафиму, почему духовничество - это не шутки, а также показала управление для верхней диафрагмы.

Фото с сайта Нижегородской епархии. Автор: Сергея Лотырева

Фото с сайта Нижегородской епархии. Автор: Сергея Лотырева

- Еще Ольга рассказала об искушения в творчестве и жизни, дала наставления молодежи. Ей очень хотелось поделиться с нами еще очень многим из своего жизненного опыта, - отметили в епархиальном отделе по делам молодежи Симбирской епархии.

Фото с сайта Нижегородской епархии. Автор: Сергея Лотырева

Фото с сайта Нижегородской епархии. Автор: Сергея Лотырева

Певица также поделилась впечатлениями от поездки в Дивеево. На своей странице в Инстаграме она сообщила, что не только пообщалась с участниками форума, но и побывала в Серафимо-Дивеевском женском монастыре.

- Дивеево! Сердце мое! Благодарю за этот день. И с молодежью пообщалась (какие же чудесные все). И к батюшке Серафиму попала, и по стопочкам Богородицы прошла. И даже не замерзла! - заявила Ольга Кормухина.

Кстати, завершилась встреча со звездой традиционной фотосессией и раздачей автографов.

olgakormuhinaolgakormuhina
Дивеево! Сердце моё! Благодарю за этот день!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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