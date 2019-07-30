Пляжную зону Юрасовского озера хотят благоустроить на Бору к сентябрю 2019 года

Благоустройство пляжной зоны Юрасовского озера на Бору ведется в графике. Об этом министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков заявил по итогам проверки хода работ, передает пресс-служба облправительства.

По словам чиновника, претензий к качеству благоустройства нет.

- Совсем скоро мы получим прекрасное общественное пространство, которое станет местом притяжения борчан, - отметил Чертков.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на пляже появятся пешеходные и велодорожки, раздевалки, душевые и туалеты. Установят также тенты для загорания, обустроят детскую и спортивную площадки.

- Уже выполнены работы по очистке озера и расчистке пляжной зоны, выполняется планировка данной территории. Закончить благоустройство планируем в сентябре этого года. В дальнейшем есть планы по использованию этого пространства не только в теплое время года. Если нам удастся увеличить протяженность велодорожек, то зимой их можно будет приспособить для занятий лыжным видом спорта, - рассказал глава администрации Александр Киселев.

Напомним, в рамках федерального проекта на Бору в 2019 году планируется благоустроить семь дворов и одно общественное пространство. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направлено больше 44 млн рублей. Вместе с тем удалось сэкономить некоторую сумму денег. Ее потратят на благоустройство дополнительно двух дворов.

Всего же в регионе в текущем году предстоит привести в порядок 95 общественных пространств и 348 дворов. На это уйдет более 1,5 млрд рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

- В рамках реализации программы мы должны привести в порядок те общественные пространства, что у нас есть, и создать новые места отдыха нижегородцев. Первоочередные работы, которые просят выполнить жители, - создание пешеходных дорожек, установка лавочек, урн и фонарей. Но "изюминки" на каждом общественном пространстве должны быть свои. На что мы и ориентируем проектировщиков, - заключил глава региона Глеб Никитин.