2019-07-30T15:10:32+03:00
Общество

Шнуров привезет в Нижний Новгород выставку прогрессивных художников

Открытие состоится в рамках международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
Анастасия НАЗАРОВА
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В 2018 году Аполлон Шнуров представлял на фестивале веб-сериалов собственную выставку Untitled.jpgВ 2018 году Аполлон Шнуров представлял на фестивале веб-сериалов собственную выставку Untitled.jpgФото: СОЦСЕТИ
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Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest (18+) откроется в Нижнем Новгороде 2 августа, сообщают организаторы.

Посмотреть лучшие веб-сериалы нижегородцы смогут в здании бывшей швейной фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной 3 и 4 августа с 14.00 до 20.00. В основном конкурсе этого года представлено немало российских онлайн-проектов, в том числе веб-сериал с Сергеем Безруковым, карельское «Черное зеркало», проект Тимура Бекмамбетова, а также сериалы из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии. Программа кинопоказов здесь.

Кроме того, в дни фестиваля на «Маяке» будет проходить выставка молодых и прогрессивных художников, куратором которой является сын известного российского музыканта Аполлон Шнуров. В 2018 году Аполлон представлял собственную выставку Untitled.jpg. На этот раз в его выставке принимают участие художники FEAR©, Зярри Мухдарлы, Борис Чайка и sx.to /. Ознакомиться с выставкой можно будет 3-4 августа с 14.00 до 20.00.

Отметим, что международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest проводится при поддержке областного правительства и городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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