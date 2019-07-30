2019-07-30T14:21:55+03:00
Общество

Компания Tele2 снова первая по темпам строительства сети

С января компания увеличила количество базовых станций на 15%, а РЭС четвертого поколения - на 29%
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года.Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года.
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 снова опередил конкурентов по общим темпам строительства сети и РЭС стандарта LTE. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций на 15%, а РЭС четвертого поколения – на 29%.

С начала года Tele2 занимает первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Суммарное количество базовых станций оператора выросло на 15% до 170 958. Такая динамика почти в два раза превосходит результат ближайшего конкурента – число его РЭС увеличилось на 8%. По общему количеству базовых станций и РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в отрасли.

Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. По данным Роскомнадзора, с января Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта почти на треть – 29%(до 66 887), в то время как обладатель второго места показал прирост на 22%. В то же время по общему количеству базовых станций LTE Tele2 вплотную приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию, – разрыв сократился до 1664 РЭС.

Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена стабильным ростом потребления трафика клиентами и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета (+24% год к году по итогам I квартала 2019 года). Кроме того, весной 2019 года Tele2 запустила сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покрыли территорию, где проживает более 95% населения.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам I квартала 2019 года компания показала NPS в 45%, с отрывом от ближайшего конкурента в 16 п. п.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода установлены детские площадки
Нижегородцы стали сильнейшими в России в метании диска
Возле ЖК «Корабли» в Нижнем Новгороде началось строительство детского сада
Капитальный ремонт 13 фасадов завершился в Приокском районе Нижнего Новгорода
Ремонт дороги на Высоковском проезде глава Советского района Владимир Исаев взял на личный контроль
Глеб Никитин пригласил нижегородцев посетить выставку «Сокровища музеев России»
Рабочие приступили к ремонту дорожного полотна на Базарной улице
Житель Арзамасского района до смерти избил родную мать
На берегу Волги нашли туловище убитого мужчины
В селе Дивеево заработал временный туристско-информационный центр
Фонд капремонта Нижегородской области хотел отсудить у женского монастыря 515 тысяч рублей