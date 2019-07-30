«Он сам показал, как открыть дверь»: Нижегородец отужинал в доме своего друга, а после стащил новенькую бензопилу и колбасу

29-летнего жителя районного поселка Большое Мурашкино Игоря Румянцева (фамилия и имя изменены. - Прим. ред.), что называется, бес попутал. Мужчина пошел в гости к своему товарищу, а в итоге зачем-то украл дорогостоящий инструмент.

- Днем 25 июля в дежурную часть поступил звонок от Ольги Барановой (фамилия и имя изменены. - Прим. ред.). По ее словам, в период с 14.00 24 июля по 11.50 25 июля неизвестный залез через форточку в дом ее бывшего мужа и похитил оттуда бензопилу стоимостью 6,3 тысячи рублей, а также триста граммов вареной колбасы, - пояснили «Комсомольской правде» в правоохранительных органах.

А дело было так. Около двух часов ночи 25 июля нетрезвый Игорь Румянцев решил нагрянуть в гости к своему знакомому Ивану Баранову (фамилия и имя изменены. - Прим. ред.). Подошел к дому, постучал, но хозяин не спешил открыть дверь.

- Я подумал, что Ванька пьяный спит, - объяснил молодой человек.

Тогда гость попытался проникнуть в жилище через дверь на крыльце, но она оказалась запертой. Тут Игорь вспомнил про обрезок полотна ножовки по металлу, который лежал около крыльца как раз для таких случаев.

- Ваня сам показывал, как открыть эту дверь обрезком, - уточнил задержанный. - Вот я и отпер ее.

В доме, к удивлению нежданного гостя, никого не оказалось. Но уходить он не спешил. Сварил кашу и отужинал. Собрался было на выход, да заметил на кухне новую бензопилу Huter 199-45М в упаковочной коробке. Тут и пришла мысль продать по-тихому чужое имущество. Схватил коробку и вылез через незапертую форточку на крыльце, а дверь до этого предусмотрительно запер изнутри.

Через некоторое время горе-вор одумался и пришел в полицию с явкой с повинной. В отношении него избрана мера пресечения. Правда, не уточняется какая.

В правоохранительных органах, кстати, отметили, что 29-летний Румянцев живет один: ни жены, ни детей. Официально не трудоустроен. Так, выполняет периодические какие-то строительные работы. Судим не был, даже к административной ответственности не привлекался.