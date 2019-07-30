2019-07-30T13:10:59+03:00
Происшествия

«Он нашел ключ в одежде и открыл сейф»: Тракторист-рецидивист обокрал женский монастырь

Общая сумма ущерба составила около ста тысяч рублей
Вероника КОТИК
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Тракторист-рецидивист обокрал женский монастырь.Тракторист-рецидивист обокрал женский монастырь.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Когда в начале июля в женском ските «Николаевский» в Аразамасском районе появился 36-летний мужчина, все были немного озадачены. Тем более что за плечами у него уже была не одна ходка в тюрьму. Тем не менее выгонять его никто не стал. Вместо этого ему предложили место… тракториста - дескать, в женском монастыре мужская сила ох как пригодится.

- Мы его пожалели, - разводили потом руками монахини. – Не на улицу же его выгонять?

Первые пару недель в монастыре все было спокойно. А потом гость решил вернуться на свой преступный путь.

- 22 июля неизвестный пробрался в подсобное помещение скита и открыл наш сейф, - рассказывал сотрудникам правоохранительных органов заведующий хозяйством женского скита Алексей Волчков. – Ключ от него висел здесь же, рядом с сейфом – в кармане одного из одеяний. В общей сложности из сейфа было похищено около ста тысяч рублей.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов, которые приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- По подозрению в совершении этого преступления был задержан 36-летний мужчина, работавший в монастыре трактористом, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ранее он уже был судим. В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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