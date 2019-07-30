2019-07-30T12:09:55+03:00
Досуг

«Форсаж: Хоббс и Шоу» выходит на экраны 1 августа в кинотеатрах «Синема Парк»

Море драйва, экшн на грани невероятного и море веселья - все это составляющие нового крутого блокбастера
Анна МИГАЛОВА
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Любимые герои на больших экранах с 1 августа.Любимые герои на больших экранах с 1 августа.
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Любимые герои возвращаются на широкие экраны! С 1 августа в кинотеатрах «Синема Парк» - фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+).

Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) - американский элитный спецагент. Он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу (Джейсон Стэйтем) - британский пижон, бывший сотрудник разведки. Предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток. Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

Море драйва, экшн на грани невероятного и море веселья - все это составляющие нового крутого блокбастера «Форсаж: Хоббс и Шоу», который выходит на экраны 1 августа в кинотеатрах «Синема Парк»!

Билеты уже в продаже, будьте первыми, кто увидит его. Купить билет на фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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