2019-07-28T22:44:34+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в заплыве X-WATERS VOLGA

Сейчас это мероприятие является самым массовым заплывом на открытой воде в России [фото]
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Глеб Никитин принял участие в заплыве X-WATERS VOLGA. ФОТО: Юлия ГоршковаГлеб Никитин принял участие в заплыве X-WATERS VOLGA. ФОТО: Юлия Горшкова
Изменить размер текста:

Сегодня в Нижнем Новгороде прошел массовый заплыв X-WATERS VOLGA. Наряду с нижегородцами и гостями города в нем принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Ощущения фантастические. У участников заплыва есть уникальная возможность переплыть не только Волгу, но еще и Оку. Это можно сделать только в Нижнем, - отметил глава региона. - Уникальное мероприятие – самой большой заплыв на открытой воде в России и один из крупнейших в Европе. В этом году принимают участие более 1800 спортсменов из 117 городов России и 14 стран мира, в том числе Бразилии, Испании, Нидерландов и Великобритании.

К слову, в Нижнем Новгороде плаванию уделяется особое внимание. Оно по праву считается одним из базовых видов спорта для нашего региона. Судите сами, им занимаются больше 22 тысяч человек.

Сейчас это мероприятие является самым массовым заплывом на открытой воде в России. ФОТО: Юлия Горшкова.

Сейчас это мероприятие является самым массовым заплывом на открытой воде в России. ФОТО: Юлия Горшкова.

- Мы обязательно будем развивать этот вид спорта. В этом году идет масштабная реконструкция единственного 50-метрового бассейна «Дельфин», - напомнил Глеб Никитин. - Планируем выделение средств на проектирование еще одного подобного сооружения.

Впрочем, этот заплыв важен не только с точки зрения своей спортивной составляющей, но и экологической.

- Мы привлекаем внимание к такой проблеме, как качество воды в Волге. Напомню, что в рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги», - рассказал губернатор. - На его реализацию в регионе до 2024 года планируется выделить более 18 миллиардов рублей. Надеюсь, когда заплыв будет проводиться в 2024-м, участники смогут оценить результаты от реализации федерального проекта

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнем Новгороде покончил с собой популярный гитарный мастер
На воскреснике фестиваля «Рок чистой воды» собралось больше 200 человек
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВМФ
2,2 миллиарда рублей субсидий выделено нижегородским аграриям
Замгубернатора Андрей Харин проведет личный прием граждан
В Нижегородской области задержали двух мужчин, числившихся в федеральном розыске
Раздельный сбор мусора был организован на фестивале «Рок чистой воды»
Общественники спасли место нереста краснокнижной стерляди от браконьеров в Нижегородской области
В Якутии хотят запустить кадровый портал на основе механизмов нижегородской «Команды Правительства»
Грозы, ливни и град обрушатся на Нижегородскую область 27-28 июля
Тринадцать тысяч гектаров леса восстановят в Нижегородской области
Праздничную подсветку включат на местной телебашне к матчу ФК «Нижний Новгород»
58 человек подали документы на участие в довыборах в думу Нижнего Новгорода
Зона для йоги и футбольное поле появятся в Дубках
В Нижегородской области снизились цены на яблоки, картофель и морковь
Рабочие приступили к заливке подпорной стенки в сквере имени 1905 года
Андрей Бетин: «Лагерь для паломников в Дивееве подготовлен на очень высоком уровне»
Глеб Никитин: «Для Нижегородской областной библиотеки имени Ленина будет приобретен планетарный сканер»
Нижегородцы могут сообщать о недоступной среде на сайте областной Общественной палаты
Женщину, зарезавшую ревнивого любовника, осудили в Нижегородской области
Массовый заплыв через Волгу пройдет в Нижнем Новгороде
Промпроизводство в Нижегородской области выросло на 5,2%