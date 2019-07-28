Глеб Никитин принял участие в заплыве X-WATERS VOLGA

Сегодня в Нижнем Новгороде прошел массовый заплыв X-WATERS VOLGA. Наряду с нижегородцами и гостями города в нем принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Ощущения фантастические. У участников заплыва есть уникальная возможность переплыть не только Волгу, но еще и Оку. Это можно сделать только в Нижнем, - отметил глава региона. - Уникальное мероприятие – самой большой заплыв на открытой воде в России и один из крупнейших в Европе. В этом году принимают участие более 1800 спортсменов из 117 городов России и 14 стран мира, в том числе Бразилии, Испании, Нидерландов и Великобритании.

К слову, в Нижнем Новгороде плаванию уделяется особое внимание. Оно по праву считается одним из базовых видов спорта для нашего региона. Судите сами, им занимаются больше 22 тысяч человек.

Сейчас это мероприятие является самым массовым заплывом на открытой воде в России. ФОТО: Юлия Горшкова.

- Мы обязательно будем развивать этот вид спорта. В этом году идет масштабная реконструкция единственного 50-метрового бассейна «Дельфин», - напомнил Глеб Никитин. - Планируем выделение средств на проектирование еще одного подобного сооружения.

Впрочем, этот заплыв важен не только с точки зрения своей спортивной составляющей, но и экологической.

- Мы привлекаем внимание к такой проблеме, как качество воды в Волге. Напомню, что в рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги», - рассказал губернатор. - На его реализацию в регионе до 2024 года планируется выделить более 18 миллиардов рублей. Надеюсь, когда заплыв будет проводиться в 2024-м, участники смогут оценить результаты от реализации федерального проекта