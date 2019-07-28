«Они сказали, что сыну нужна операция»: Мошенники выманили у 95-летнего пенсионера 150 тысяч рублей

95-летний житель Павлова Виктор Гаврилов (имя героя изменено – прим. Ред.) неожиданно для себя лишился всех своих накоплений. Мошенники, придя к нему прямо домой, выманили у него 150 тысяч рублей.

- Утром 21 июля у меня неожиданно зазвонил телефон, - вспоминает дедушка. – Живу я один, из дома никуда не выхожу. Вижу и слышу совсем плохо, поэтому очень удивился, когда мне кто-то позвонил. Когда я взял трубку, мне показалось, что звонит мой сын. Он сказал, что находится в больнице и ему срочно нужна операция, за которую придется заплатить. Я ответил, что у меня есть всего 150 тысяч рублей, но я, конечно, их отдам.

Мужской голос в трубке предупредил, что сам приехать не сможет. Вместо себя он пришлет своего знакомого. Поэтому когда через пару часов на пороге квартиры пенсионера появился неизвестный мужчина лет сорока, он нисколько не удивился.

- Я от Вадима, - только и сказал незнакомец. В ответ пенсионер протянул ему обещанную сумму.

Лишь когда он ушел, дедушка решил перезвонить сыну и рассказать о том, что деньги он передал. Тут-то и выяснилось, что никакую операцию сын делать не собирался. И уж тем более не просил у него денег.

- Сразу после этого сын пенсионера написал заявление в полицию, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Мы незамедлительно приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий.

Тщательно изучив место преступления, полицейские обнаружили отпечатки пальцев незваного посетителя. Благодаря специальной базе данных вскоре удалось установить его личность. Им оказался 32-летний житель Павлова Николай Тимошин (имя героя изменено – прим. Ред.)

- Я занимаюсь грузоперевозками, - пояснил мужчина в ходе допроса. – В тот день мне позвонил неизвестный и попросил забрать документы на товар по указанному адресу в Павлове. Дескать, потом я смогу забрать груз на здешней железнодорожной станции. Когда я приехал в квартиру, то ко мне вышел дедушка и сразу протянул деньги. Незнакомец, который мне звонил, попросил забрать эти деньги и перевести через банкомат на два номера сотовых телефонов. Как только я их перевел, телефон он выключил.

Кто в этой истории прав, а кто виноват теперь предстоит разбираться следствию, которое уже приступило к расследованию этого дела.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По ее результатам будет принято процессуальное решение.