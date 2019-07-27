2019-07-27T20:04:42+03:00
Происшествия

16-летний Дима Ганюшкин пропал в Нижнем Новгороде

Подростка не могут найти с 25 июля
Анастасия НАЗАРОВА
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Подросток пропал 25 июля 2019 года.Подросток пропал 25 июля 2019 года.Фото: СОЦСЕТИ
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16-летний Дима Ганюшкин разыскивается в Нижнем Новгороде, сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Молодой человек вышел из машины коллеги по работе в районе Верхних Печер и пропал. Это было около 18.00 25 июля.

У разыскиваемого рост 170 сантиметров, среднее телосложение, короткие светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в красную футболку, синие спортивные брюки и синие кроссовки.

С собой у Димы был черный со вставками рюкзак. Особая примета - татуировка на щиколотке.

Любую информацию о местонахождении подростка стоит сообщать волонтерам по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что волонтеры возобновили поиски пропавшей год назад 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка уехала кататься на велосипеде из СНТ «Борок» в Кстовском районе около 19.00 1 августа, и не вернулась. Тогда на поиски ребенка были брошены все силы. Сотни волонтеров, в том числе из других регионов, прочесывали близлежащие леса, но безрезультатно.

- Все мы искренне надеялись вот-вот найти девочку и всем сердцем сочувствовали родителям и близким пропавшей, - говорится на странице ПСО «Волонтер» в соцсети «Вконтакте».

27 июля ПСО «Волонтер» объявил сбор на поиски Маши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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