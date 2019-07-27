Tequilajazzz, «Пилот» и «Браво»: В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»

Нижегородские любители рок-музыки потихоньку собираются на Нижневолжской набережной около Речного вокзала, где 27 июля проходит фестиваль «Рок чистой воды» (12+). Выступления начались в полдень, однако хедлайнеры выйдут на сцену ближе к вечеру.

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Напомним, что «Рок чистой воды» ведет свою историю с 1990-х годов. Тогда музыканты и экологи путешествовали по Волге на теплоходе, давая концерты в крупных волжских городах, в том числе в Нижнем Новгороде. В 2016 году легендарный фестиваль возродили на площади Минина и Пожарского, и он стал ежегодным. Правда, в 2019 году было решено поменять место проведения мероприятия.

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Мы переехали к Речному вокзалу, чтобы попробовать провести там большой концерт для большого количества людей. Потому что впереди 800-летие города, хочется посмотреть, как это будет выглядеть. На Нижневолжской набережной удобно, там рядом вода - оттуда можно делать шоу, стрелять салюты - да и вообще, возможностей больше, чем на площади Минина. Рядом Рождественская улица, куда зрители смогут спокойно сходить поесть, - пояснил директор фестиваля «Рок чистой воды» Дмитрий Чичикин накануне.

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Одной из первых на сцену вышла группа «Макс и К». Вокалист музыкального коллектива Макс Журавлев рассказал «Комсомолке», что последний раз приезжал в Нижний Новгород 30 лет назад.

- Тогда мы были молодые и пьяные. А сегодня у нас будет целый день, чтобы посмотреть на город, - отметил музыкант.

Публика встретила коллектив на ура, хотя многим было невыносимо стоять под палящим солнцем. Но, как заявил Журавлев, все танцевали и даже подпевали.

- Заметил людей, которые знают текст наших песен. Это неожиданно. Понятно, что пока не все подошли, потому что хедлайнеры будут поздно вечером, но то, что было на нашем выступлении, было здорово! - признался музыкант.

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Лидер группы «Хроноп» Вадим Демидов также был рад выступить перед нижегородской публикой, тем более что это был первый за несколько лет концерт этого коллектива.

- Мы собрались только ради этого фестиваля. У нас больше не будет концертов, - заявил Демидов. - По крайней мере, для этого должна быть сильная мотивация типа «Рока чистой воды».

Конечно, перед выступлением пришлось порепетировать. Все песни, по словам лидера «Хронопа», были переделаны заново. А чтобы концерт получился более ярким, пришлось пригласить флейтиста Андрея Малыха из золотого состава группы.

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Рок чистой воды 2019»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В течение фестиваля то и дело сгущались тучи. Казалось, что вот-вот грянет такая гроза, что все разбегутся! Но погода держала себя в руках. Вместе с тем организаторы уверены: непогода не повлияет на ход фестиваля.

- Все идет по плану, эмоции самые замечательные, - поделился генеральный продюсер «Рока чистой воды» Игорь Крупинин. - Надеюсь, погода нас не подведет. Туча вон надвигается… Но, думаю, это не помешает нашему солнечному настроению!

Большая часть фестиваля «Рок чистой воды 2019» уже прошла, но еще остаются выступления таких звездных групп, как «Пилот», «Альянс», Sportparis, Tequilajazzz и «Браво». Завершится все фейерверком с акватории слияния рек Ока и Волга в 23.00. Вход на фестиваль свободный.

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