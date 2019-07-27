Нижегородка пострадала в результате столкновения такси с маршруткой

Автомобильная авария с участием такси и маршрутки № 46 произошла на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде около 07.10 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в частный общественный транспорт.

В результате ДТП 25-летняя женщина, ехавшая в такси, обратилась за медицинской помощью. После осмотра пострадавшая была отпущена домой.

В настоящее время, как уточнили в пресс-службе Управления МВД, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства этой аварии.

Тем временем в социальных сетях ведется активное обсуждение произошедшего. Многие не могут понять: как можно не поделить дорогу ранним субботним утром.

- Что-то как-то жестко для города, - заявил Всеслав Макаров.

- Бомбилы дорогу не поделили, - высказался Денис Бережнев.

- Гонщики! А кто-то из-за них на работу опоздал. Как можно не разъехаться в субботу утром? - недоумевает Андрей Пищаев.