2019-07-27T17:09:51+03:00
Происшествия

Нижегородка пострадала в результате столкновения такси с маршруткой

Водители не поделили дорогу на проспекте Ленина в областном центре [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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Автомобильная авария с участием такси и маршрутки № 46 произошла на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде около 07.10 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

По предварительной информации, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в частный общественный транспорт.

В результате ДТП 25-летняя женщина, ехавшая в такси, обратилась за медицинской помощью. После осмотра пострадавшая была отпущена домой.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

В настоящее время, как уточнили в пресс-службе Управления МВД, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства этой аварии.

Тем временем в социальных сетях ведется активное обсуждение произошедшего. Многие не могут понять: как можно не поделить дорогу ранним субботним утром.

- Что-то как-то жестко для города, - заявил Всеслав Макаров.

- Бомбилы дорогу не поделили, - высказался Денис Бережнев.

- Гонщики! А кто-то из-за них на работу опоздал. Как можно не разъехаться в субботу утром? - недоумевает Андрей Пищаев.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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