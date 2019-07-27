«Появились новые задачи»: В Нижегородской области возобновили поиски пропавшей год назад Маши Ложкаревой

На следующей неделе будет ровно год с момента исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой, которая уехала кататься на велосипеде из СНТ «Борок» в Кстовском районе около 19.00 1 августа, и не вернулась. Тогда на поиски ребенка были брошены все силы. Сотни волонтеров, в том числе из других регионов, прочесывали близлежащие леса, но безрезультатно.

- Все мы искренне надеялись вот-вот найти девочку и всем сердцем сочувствовали родителям и близким пропавшей, - говорится на странице ПСО «Волонтер» в соцсети «Вконтакте».

Волонтеры понимают, что за год многое позабылось, а тема исчезновения Маши уже не воспринимается обществом так остро. И только родные ни на минуту не забывают о пропавшей девочке.

- Ведь они до сих пор так и не нашли свою Машу, частичку своей семьи... - отмечают волонтеры. - 27 июля вновь объявлен сбор на поиск Маши Ложкаревой. Следственный комитет РФ просит помощи в поиске. Появились новые задачи.

Всех неравнодушных приглашают присоединиться к поискам (они начались с 9.00 27 июля). Координаты места сбора: 56.018433, 44.395441. Форма одежды: лес (по погоде). С собой следует захватить воду, горячий чай/ кофе, перекус, репелленты, головные уборы, сменную одежду, резиновые сапоги, дождевики, фонари и батарейки.

- Если вы готовы присоединиться к поиску, пожалуйста, позвоните инфоргу поиска (Наталья 8-920-006-02-29) или на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» 291-51-51, - уточнили волонтеры.

КОНКРЕТНО

В Нижегородской области разыскивается 13-летняя Маша Ложкарева.

Приметы: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

На ней были надеты голубые джинсовые шорты и белая футболка с рисунком.

Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед красный.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах исчезновения девочки, следует сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Кстовскому району 8 (83145) 3-92-45 или по каналу связи «02».

КСТАТИ

За достоверную информацию о местонахождении Маши Ложкаревой ПСО «Волонтер» объявил вознаграждение в 500 тысяч рублей. Позже было объявлено вознаграждение в 50 тысяч рулей за телефон или велосипед Маши.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

До сих пор идут поиски девятилетней Маши Люлиной, которая также таинственно исчезла возле своего дома в Богородске. Девочка пропала возле мусорных баков в то время, как выбрасывала мусор. Полномасштабные поиски ничего не дали - не было найдено ни свидетелей, ни каких-либо предметов, принадлежавших Маше Люлиной.

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