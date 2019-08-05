ДНК тест на отцовство: вся правда о том, как проводят тестирование

Популярность прохождения ДНК-теста увеличивается с каждым днем. Сегодня такой вид тестирования в большинстве случаев используется для определения отцовства.

Согласно статистическим данным, сегодня в мире примерно 8% мужчин растят не своих детей, даже не подозревая об этом.

Анализ ДНК на отцовство между предполагаемыми родственниками

В Медицинском центре «Эксперт» используются только безопасные способы исследования, не приносящие боли и вреда пациенту. В большинстве медицинских учреждений забор материала по-прежнему производится путем взятия крови из вены. Мы же предпочитаем использовать более безопасный метод – буккальный мазок. Для данного способа характерно взятие биологического материала с обратной стороны щеки. Такой метод является наиболее быстрым, простым и удобным.

Клетки ДНК формируются еще в процессе зачатия ребенка и его дальнейшего развития. Происходит это при соединении клеток с наследственным материалом матери и клеток с наследственной информацией отца. Такие частицы превращается в одно целое, где и происходит обмен информацией, создающий новую, уникальную клетку. В результате уже абсолютно новый организм содержит в себе ровно половину наследственных данных от отца, и, соответственно, вторую ровно половину от матери.

Установление отцовства во время беременности

Тест на отцовство во время беременности проводится с целью определения биологического отца будущего ребенка. Его можно провести с 9 полных акушерских недель. Неинвазивный тест ДНК дает достоверный результат с минимальной (до 0,01%) погрешностью без вреда здоровья ребенка.

Установление отцовства во время беременности проводится буккальным способом (с помощью ватной палочки собирается биологический материал с внутренней поверхности щеки).

Как проводится тестирование на отцовство?

Врач подробно изучает структуру молекул ДНК ребенка и определяет, какое количество генетических локусов он унаследовал от матери. Соответственно, оставшаяся часть информации должна быть получена от отца. Далее проводится определение количества совпадений между генетическим материалом ребенка и материалом предполагаемого отца. Если были найдены какие-либо общие признаки, можно говорить о наличии родства между донорами.

Для получения более точного результата ДНК-тестирования, врачи, как правило, просят для исследования генетические материалы обоих родителей. Большое значение при проведении теста уделяется правильности взятия биологического материала и его дальнейшего хранения.

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