Не только музыка: на Alfa Future People появятся ходячие мертвецы

Главный музыкальный open air лета уже давно стал площадкой для смелых и необычных экспериментов. В этом году на нем впервые появятся “Ходячие мертвецы” – марафон лучших серий нашумевшего сериала телеканала FOX на Alfa Future People проведет онлайн-кинотеатр ivi.

В лаундж-зоне ivi – внутри арт-объекта – все желающие смогут проникнуться атмосферой кино и посмотреть лучшие серии “Ходячих мертвецов” за все время существования проекта, подзарядить свои телефоны, поучаствовать в розыгрыше подарков, а также спрятаться от дождя или солнца. Помимо мерча, ivi также разыграет проход на крышу арт-объекта на высоте 6 метров, откуда можно будет насладиться любимой музыкой в компании друзей с отличным обзором. Здесь, в фотозоне с большими крыльями, можно будет устроить фотосет и понаблюдать за сценой и фестивалем через подзорную трубу.

Напомним, фестиваль музыки и технологий Alfa Future People в шестой раз пройдет в Нижегородской области. Ожидается, что за три дня, с 16 по 18 августа, его посетят более 50 тыс. гостей из разных стран мира. Для удобства гостей, которые прибывают в поселок Большое Козино, онлайн-кинотеатр ivi организует стилизованный шаттл. Автобус будет доставлять участников AFP с пятницы по воскресенье прямо к фестивальной площадке. По традиции, на AFP будет много спецэффектов и несколько сцен, а лайн-ап включает всемирно известных исполнителей - Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino, Showtek и др.