2019-08-05T15:33:43+03:00
Общество

Как выбрать самый вкусный арбуз

Роспртребнадзор по Нижегородской области дал рекомендации по выбору бахчевых культур
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Как выбрать самый вкусный арбузКак выбрать самый вкусный арбузФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

С приходом августа в продаже появилось огромное количество овощей и фруктов, но главной радостью для многих является появление дыней и арбузов. Они заполоняют магазины, развалы на рынках, лежат на стеллажах вдоль дорог. Рядом с ними всегда есть покупатели, которые крутят их, стучат, нюхают. Но помогает ли такой подход при выборе самого вкусного и безопасного продукта?

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» узнала все секреты.

Общие правила

Одно из самых важных правил покупки бахчевых культур – покупать их нужно только в местах санкционированной торговли, так как только эти продукты проходили санитарную экспертизу. К тому же, покупая арбуз или дыню вдоль дороги, вы рискуете купить продукты с большим количеством опасных веществ. Бахчевые очень быстро впитывают выхлопные газы, после чего в них появляются опасные для здоровья человека тяжелые металлы.

Кроме того, необходимо присмотреться к месту продажи. По правилам, место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, а бахчевые должны храниться на специальных стеллажах, накрытые тентом, а не валяться кучей на земле. В конце рабочего дня и арбузы, и дыни должны убирать с улицы.

Еще одно важное правило – не покупать разрезанные дыни и арбузы. На месте разреза очень быстро образуются размножаются вредоносные микроорганизмы.

Арбузы

Говорят, что маленьких арбузов не бывает. Мол, все маленькие арбузы не зрелые. А что делать, если 10-килограмовая ягода вам не под силу?

Специалисты утверждают, что дело не всегда в размере. Да, арбузы должны быть большими, но существуют разные сорта. Среди них есть представители весьма скромных размеров. Поэтому, выбирая арбуз, сравните его с теми, что лежат рядом. Вкусным может быть арбуз средних размеров килограмма на три.

Дальше переходите к осмотру покупки. У корки арбуза не должно быть никаких повреждений. Он должен быть ярким и контрастным, светлое пятно на боку – это место, на котором арбуз лежал на земле во время роста, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, но если ноготь легко протыкает арбузную кожу, значит арбуз незрелый. А вот сухой хвостик – вопрос спорный. В официальных документах сухая плодоножка действительно указана как ориентир при выборе спелого арбуза. Однако на деле хвостик может высохнуть в дороге.

Дыни

Спелость дыни можно определить по запаху. У нее должен быть тонкий аромат. Если же запаха нет или она пахнет зеленью, такую дыню покупать не стоит.

Осмотрите кожуру продукта. На ней должно быть повреждений, а также темных пятен. А сторона противоположная от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твердая, то это признак незрелой дыни.

Проверить спелость дыни можно и по звуку. Слегка хлопните по ней рукой. Если дыня спелая, вы услышите глухой звук, а вот если звонкий – она не спелая.

КСТАТИ

Арбуз содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Арбуз - исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

В дыне содержатся пищевые волокна, а также витамины, калий, магний, фолиевая кислота, фосфор, кальций, кремний, свободные органические кислоты. Тае самым дыня улучшает память, помогает избавиться от депрессии, благотворно влияет на работу сердца, улучшает состояние волос и кожи., а также повышает гемоглобин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виталий Коротич: "Переведіть мене через майдан" я написал после того, как в Киеве трагически погиб мой 11-летний сын. И мне очень жаль сопляков на митингах - слушают подсказчиков и бузят
Бывший главный редактор перестроечного "Огонька", автор стихов, которые в переводе Юнны Мориц с украинского стали знаменитой песней, дал исповедальное интервью нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
На Сахалине будут перенимать опыт Нижегородской области по внедрению бережливых технологий
Пропавшая в Дзержинске 17-летняя Настя Морозова найдена живой
Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей
Стихийную свалку ликвидировали на улице Малиновского в Нижнем Новгороде
Пристрой к детскому саду № 368 возводится согласно графику
Нижегородская область планирует сотрудничать с турецкой провинцией Сакарья
Компания Heinemann станет оператором Duty Free в нижегородском аэропорту
2,5 тысячи нижегородцев посетили «Фестиваль уличного кино» в минувшие выходные
Две женщины погибли при столкновении машин в Вачском районе
Первые 11 автобусов для развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» прибыли в АПАТ
17-летняя Настя Морозова пропала в Дзержинске
Более 300 опор наружного освещения появится на Щелковском хуторе и в парке Пушкина
Директор строительной фирмы в Дзержинске вернул долг своему сотруднику после вмешательства следователей
Еще два пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде
Участники «Автопробега Дружбы 2019» приедут в Нижегородскую область
Третья экологическая акция «Экопривыкай» прошла в Нижнем Новгороде 3 августа
Главбуха сети ресторанов «Домашняя Италия» обвиняют в мошенничестве на миллион рублей
Неосторожный курильщик поджег на себе одежду в Балахнинском районе
Нижегородское «Торпедо» одержало победу в первом предсезонном матче с «Динамо»
Нижегородские лесохозяйственные учреждения начнут реализацию древесины на крупнейшей товарной биржи
ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Чайкой»
Суд признал «Нижегородское строительное управление-620» банкротом
Фонд капремонта принял порядка 100 видов работ в июле
В Нижегородской области упали цены на картошку, говядину и морковь
Пропавший в Нижегородской области 12-летний Давид Раджабов найден живым
Выездной прием граждан пройдет на Бору 29 августа