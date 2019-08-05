Как выбрать самый вкусный арбуз

С приходом августа в продаже появилось огромное количество овощей и фруктов, но главной радостью для многих является появление дыней и арбузов. Они заполоняют магазины, развалы на рынках, лежат на стеллажах вдоль дорог. Рядом с ними всегда есть покупатели, которые крутят их, стучат, нюхают. Но помогает ли такой подход при выборе самого вкусного и безопасного продукта?

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» узнала все секреты.

Общие правила

Одно из самых важных правил покупки бахчевых культур – покупать их нужно только в местах санкционированной торговли, так как только эти продукты проходили санитарную экспертизу. К тому же, покупая арбуз или дыню вдоль дороги, вы рискуете купить продукты с большим количеством опасных веществ. Бахчевые очень быстро впитывают выхлопные газы, после чего в них появляются опасные для здоровья человека тяжелые металлы.

Кроме того, необходимо присмотреться к месту продажи. По правилам, место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, а бахчевые должны храниться на специальных стеллажах, накрытые тентом, а не валяться кучей на земле. В конце рабочего дня и арбузы, и дыни должны убирать с улицы.

Еще одно важное правило – не покупать разрезанные дыни и арбузы. На месте разреза очень быстро образуются размножаются вредоносные микроорганизмы.

Арбузы

Говорят, что маленьких арбузов не бывает. Мол, все маленькие арбузы не зрелые. А что делать, если 10-килограмовая ягода вам не под силу?

Специалисты утверждают, что дело не всегда в размере. Да, арбузы должны быть большими, но существуют разные сорта. Среди них есть представители весьма скромных размеров. Поэтому, выбирая арбуз, сравните его с теми, что лежат рядом. Вкусным может быть арбуз средних размеров килограмма на три.

Дальше переходите к осмотру покупки. У корки арбуза не должно быть никаких повреждений. Он должен быть ярким и контрастным, светлое пятно на боку – это место, на котором арбуз лежал на земле во время роста, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, но если ноготь легко протыкает арбузную кожу, значит арбуз незрелый. А вот сухой хвостик – вопрос спорный. В официальных документах сухая плодоножка действительно указана как ориентир при выборе спелого арбуза. Однако на деле хвостик может высохнуть в дороге.

Дыни

Спелость дыни можно определить по запаху. У нее должен быть тонкий аромат. Если же запаха нет или она пахнет зеленью, такую дыню покупать не стоит.

Осмотрите кожуру продукта. На ней должно быть повреждений, а также темных пятен. А сторона противоположная от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твердая, то это признак незрелой дыни.

Проверить спелость дыни можно и по звуку. Слегка хлопните по ней рукой. Если дыня спелая, вы услышите глухой звук, а вот если звонкий – она не спелая.

КСТАТИ

Арбуз содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Арбуз - исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

В дыне содержатся пищевые волокна, а также витамины, калий, магний, фолиевая кислота, фосфор, кальций, кремний, свободные органические кислоты. Тае самым дыня улучшает память, помогает избавиться от депрессии, благотворно влияет на работу сердца, улучшает состояние волос и кожи., а также повышает гемоглобин.