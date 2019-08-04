Второй северный олененок родился в Керженском заповеднике

В Керженском заповеднике настоящий праздник! Несколько недель назад там родился олененок. Малыш оказался девочкой, и ее назвали Добряна.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, этот олененок стал вторым за год. Первым был Елисей, появившийся на свет еще в мае.

Отец Добряны, кстати, - настоящий дикий лесной северный олень. Сейчас он находится в архангельских лесах, откуда и была привезена мама малыша. До рождения Добряны в Нижегородской области было только шесть самок.

- Родители маленькой Добряны – дикие животные, и осторожность и избегание людей у нее в крови. При приближении к адаптационному вольеру транспорта или людей Двина и Добряна убегают вглубь леса, - пояснили сотрудники Керженского заповедника. К сожалению, им не удалось сфотографировать новорожденную, однако ее зафиксировала фотоловушка, установленная в вольере.

Напомним, долгое время в Нижегородской области не было северных оленей. Однако в 2014 году в Керженском заповеднике начала действовать программа по восстановлению численности дикого лесного северного оленя. Первые олени были привезены из питомника Московского зоопарка. Тогда их было четверо. В 2015–2019 годах в заповедник привезли еще пять оленей.