2019-08-02T16:12:00+03:00
Общество

«Им на всех наплевать»: Владельцы ресторана до сих пор не извинились перед гостями после массового отравления на свадьбе в Дзержинске

В начале июня из загородного клуба увезли на скорой 17 человек, двоих – в реанимацию
Юлия ИСАЕВА
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Фото: 2гисФото: 2гис
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Уже почти два месяца прошло с того ужасного дня, когда пышная свадьба в Дзержинске обернулась массовым отравлением. История дошла до суда, а ИП Филохина, которая и испортила людям праздник, прекратила свою деятельность. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, за 27 пострадавших она заплатит чуть более 50 тысяч рублей.

После того, как несколько гостей оказались на больничных койках, сотрудники злополучного заведения умудрились лишь написать несколько строчек в социальных сетях.

- Сотрудники загородного комплекса и предприниматели, организующие свой бизнес на его территории, глубоко сожалеют о случившемся инциденте. Такое случилось впервые за десять лет работы комплекса, - гласило сообщение.

Однако пострадавшие считают, что этого не достаточно. Как выяснилось, владельцы загородного клуба лично принесли свои извинения лишь жениху, невесте и их родителям.

- На всех остальных просто наплевать. Извинения в комментарии в фейсбуке считаю для такой ситуации ничтожными, - считает главный редактор «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк, который также попал в больницу после отравления на этой свадьбе.

По его словам, ни один из владельцев и сотрудников «Ранчо 636» ни разу не поинтересовался здоровьем пострадавших и не попытался возместить ущерб.

- А в судах нам дают номер представителя ответчика, чтобы мы сами звонили и предлагали решить вопрос компенсации в досудебном порядке! Но тем не менее я желаю им всем никогда такого не испытать. Когда тебя везут в скорой в больницу под капельницей, ты периодически падаешь в обморок, тебя колотит, рвёт, а потом ты ещё три недели восстанавливаешь желудок и печень, - добавил Андрей Вовк.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора продолжают защищать интересы отравившихся в суде. В настоящее время назначены предварительные заседания.

КОНКРЕТНО

После отравления Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения в работе кафе «Ранчо 636». Так, набор производственных помещений не соответствует количеству обслуживаемых гостей, отсутствует холодный цех для приготовления салатов, а сотрудники не соблюдали гигиену. А возбудителем, вызвавшем пищевое отравление у посетителей, явился золотистый стафилококк. Этот возбудитель был выделен от шести сотрудников пищеблока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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