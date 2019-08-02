2019-08-02T15:44:54+03:00
Происшествия

Одна из участниц синдиката по продаже маленьких детей в Нижнем Новгороде отправится в тюрьму на пять лет

42-летняя женщина отдала своего новорожденного малыша чужому человеку для последующей продажи [фото]
Юлия ИСАЕВА
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История о продаже новорожденных детей, прогремевшая на всю страну минувшей весной, дошла до суда. Фото: движение "Альтернатива"История о продаже новорожденных детей, прогремевшая на всю страну минувшей весной, дошла до суда. Фото: движение "Альтернатива"
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История о продаже новорожденных детей, прогремевшая на всю страну минувшей весной, дошла до суда. Напомним, тогда 38-летняя Валентина Ляпунова пыталась продать семье из Москвы чужого малыша. За ребенка она попросила 300 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что женщина основала целый синдикат по продаже детей. Ее задержали в Нижнем Новгороде в феврале, а через месяц правоохранители нашли и биологическую мать малыша – 42-летнюю Викторию Мирзанову (имя изменено – прим. авт.).

Малыш появился на свет семимесячным, и его сразу выставили на продажу. ФОТО: движение "Альтернатива"

Малыш появился на свет семимесячным, и его сразу выставили на продажу. ФОТО: движение "Альтернатива"

Именно Викторию и осудили на днях. Следователи собрали все доказательства ее вины и возбудили уголовное дело по статье «Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего» УК РФ. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, женщину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Расследование в отношении самой Валентины пока продолжается. На момент задержания с ней воспитывалось пятеро несовершеннолетних детей, причем двоим из них она не являлась биологической матерью.

Валентина обещала, что через больницу можно с легкостью получить ребенка. ФОТО: движение "Альтернатива"

Валентина обещала, что через больницу можно с легкостью получить ребенка. ФОТО: движение "Альтернатива"

Напомним, Валентина познакомилась с беременной Викторией Мирзановой, которая не желала воспитывать ребенка, весной. И тогда у женщины родился план: она решила забрать малыша и продать его, чтобы купить дом. Однако москвичи не захотели участвовать в явно незаконном деле и, напротив, поспособствовали раскрытию преступления.

От потенциальных покупателей женщина не скрывала, что деньги ей нужны на покупку дома. Фото: движение "Альтернатива"

От потенциальных покупателей женщина не скрывала, что деньги ей нужны на покупку дома. Фото: движение "Альтернатива"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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