2019-08-02T13:15:02+03:00
Общество

45 емкостей с опасной жидкостью обнаружили рядом с трассой М-7 в Дзержинске

Рядом с ними зафиксировано повышенное содержание фенола [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: РосприроднадзорФото: Росприроднадзор
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4 июня 2019 года рядом с трассой М-7 на территории Дзержинска были обнаружены порядка 45 негерметичных пластиковых кубовых емкостей. Из некоторых из них вытекла жидкость, выделяющая едкий химический запах.

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу сразу же возбудил административное дело по статье «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления».

Фото: Росприроднадзор

Фото: Росприроднадзор

Как рассказали в пресс-службе ведомства, специалисты взяли пробы почвы в месте загрязнения и обнаружили повышенное содержание фенолов летучих. Кроме того, оказалось, что сыпучие отходы относятся к III и IV классам опасности, жидкие - к ІІ классу опасности, пастообразные – к ІV классу опасности.

В ходе расследования удалось выяснить, что собственника у данного участка нет. А распоряжаться им должна администрация Дзержинска. Теперь в отношении главы города составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд и правоохранительные органы.

Фото: Росприроднадзор

Фото: Росприроднадзор

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ИСТОЧНИК KP.RU

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