«Травматический пистолет подросток украл»: Полиция раскрыла подробности нападения детской банды на жителя Мещеры

Вот уже несколько дней темой номер один в Нижнем Новгороде остается история с нападениями детских банд на жителей Мещеры.

Напомним, подростковые банды устроили настоящий террор жителям микрорайона. На последние полтора месяца было зафиксировано сразу несколько нападений на случайных прохожих в этой части города. В основном, нападениям подвергаются самые беззащитные: мамочки с детьми, пожилые люди и пешеходы-одиночки. Однако на прошлой неделе подростковая банда отважилась напасть на пятерых взрослых мужчин, прострелив одному из них ногу из травматического пистолета. Подробности этого нападения рассказали в правоохранительных органах.

- По факту ранения 33-летнего жителя Мещеры в отделение полиции 18 июля поступило три заявления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – По данному факту сейчас продолжается проведение проверки. В настоящее время уже установлено, что около часа ночи 18 июля у дома на Мещерском бульваре между группой людей и потерпевшим возникла конфликтная ситуация, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение. Сейчас все участники инцидента установлены. Ими являются пять несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. В ходе проверки удалось выяснить, что ранение мужчине из травматического пистолета нанес 16-летний подросток из Ленинского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, травматическое оружие он похитил.

Сейчас в полицию поступило уже шесть заявлений.Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, это далеко не единственные заявления, которые поступили в правоохранительные органы за последнее время. Всего в полиции насчитали шесть обращений.

- Три из них касались конфликтной ситуации, произошедшей 25 мая у входа в магазин, расположенный на улице Есенина между хозяином торговой точки и группой молодых людей, - рассказали в полиции. - События были сняты на камеру мобильного телефона. В ходе инцидента один из молодых людей – 19-летний житель Московского района - нанёс хозяину несколько ударов.

По данному факту была проведена проверка, в ходе которой потерпевший отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Она была необходима для установления степени тяжести причинённого его здоровью вреда и квалификации действий 19-летнего молодого человека. В связи с этим по факту происшествия было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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