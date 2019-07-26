2019-07-26T18:46:46+03:00
Происшествия

«Травматический пистолет подросток украл»: Полиция раскрыла подробности нападения детской банды на жителя Мещеры

Шесть заявлений в полицию поступило от нижегородцев в связи с нападениями подростков
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полиция раскрыла подробности нападения детской банды на жителя Мещеры.Полиция раскрыла подробности нападения детской банды на жителя Мещеры.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Вот уже несколько дней темой номер один в Нижнем Новгороде остается история с нападениями детских банд на жителей Мещеры.

Напомним, подростковые банды устроили настоящий террор жителям микрорайона. На последние полтора месяца было зафиксировано сразу несколько нападений на случайных прохожих в этой части города. В основном, нападениям подвергаются самые беззащитные: мамочки с детьми, пожилые люди и пешеходы-одиночки. Однако на прошлой неделе подростковая банда отважилась напасть на пятерых взрослых мужчин, прострелив одному из них ногу из травматического пистолета. Подробности этого нападения рассказали в правоохранительных органах.

- По факту ранения 33-летнего жителя Мещеры в отделение полиции 18 июля поступило три заявления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – По данному факту сейчас продолжается проведение проверки. В настоящее время уже установлено, что около часа ночи 18 июля у дома на Мещерском бульваре между группой людей и потерпевшим возникла конфликтная ситуация, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение. Сейчас все участники инцидента установлены. Ими являются пять несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. В ходе проверки удалось выяснить, что ранение мужчине из травматического пистолета нанес 16-летний подросток из Ленинского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, травматическое оружие он похитил.

Сейчас в полицию поступило уже шесть заявлений. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в полицию поступило уже шесть заявлений.Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, это далеко не единственные заявления, которые поступили в правоохранительные органы за последнее время. Всего в полиции насчитали шесть обращений.

- Три из них касались конфликтной ситуации, произошедшей 25 мая у входа в магазин, расположенный на улице Есенина между хозяином торговой точки и группой молодых людей, - рассказали в полиции. - События были сняты на камеру мобильного телефона. В ходе инцидента один из молодых людей – 19-летний житель Московского района - нанёс хозяину несколько ударов.

По данному факту была проведена проверка, в ходе которой потерпевший отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Она была необходима для установления степени тяжести причинённого его здоровью вреда и квалификации действий 19-летнего молодого человека. В связи с этим по факту происшествия было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Битва отцов и детей: Банды десятилетних школьников в Нижнем Новгороде держат в страхе целый микрорайон (подробности)

"Они сбиваются в стаи и нападают": Жители Мещеры вышли на улицу, чтобы ответить на "стрелку" детских банд (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Банды школьников держат в страхе Мещеру»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рабочие приступили к заливке подпорной стенки в сквере имени 1905 года
Андрей Бетин: «Лагерь для паломников в Дивееве подготовлен на очень высоком уровне»
Глеб Никитин: «Для Нижегородской областной библиотеки имени Ленина будет приобретен планетарный сканер»
Нижегородцы могут сообщать о недоступной среде на сайте областной Общественной палаты
Женщину, зарезавшую ревнивого любовника, осудили в Нижегородской области
Массовый заплыв через Волгу пройдет в Нижнем Новгороде
Промпроизводство в Нижегородской области выросло на 5,2%
Правительство РФ выделит деньги на достройку стадиона «Нижний Новгород»
Более 70 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях фестиваля «Горький fest 2019»
Нижегородцы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ
Схема движения общественного транспорта изменится на проспекте Ленина
Между вторым и третьим озерами Щелоковского хутора уложили новое покрытие
Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы»
В парке Пушкина сделают площадку для выгула собак и детскую игровую зону
В ночь на 27 июля временно перекроют часть проспекта Ленина
Автобус нелегального перевозчика забрали на штрафстоянку прямо с маршрута
Игровой комплекс у озера на Автозаводе планируется открыть в сентябре
Движение транспорта ограничат на Нижневолжской набережной 27 июля
Безлимитный проездной на электрички будет действовать для зрителей AFP
Нижний Новгород закупит в лизинг 200 автобусов
Никита Злобин возглавил «Нижегородпассажиравтотранс»
ГУММиД: Работы на Мызинском мосту ведутся в соответствии с графиком
Шубы, кольца, серьги: Из коттеджа нижегородского предпринимателя вытащили целый ювелирный магазин
"Белое море" превращается в зеленую лужайку
Два ребенка пропали в Спасском районе
Со склада НПП «Полет» неизвестные похитили десяток радиоприемников
Балахнинский психбольной изнасиловал и едва не убил 9-летнюю девочку