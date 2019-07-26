2019-07-26T18:13:36+03:00
Общество

Кованый дуб, колонны и «добрая» фотозона: В селе Дубрава благоустроят парк по программе поддержки местных инициатив

За четыре года участия в программе жители отремонтировали все поселковые дороги
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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В селе Дубрава Дальнеконстантиновского района началось благоустройство парка по программе поддержки местных инициатив, стоимость которого оценивается почти в два миллиона рублей. По информации пресс-службы облправительства, за четыре года участия в программе жители отремонтировали все поселковые дороги.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Помимо дорожек, лавочек и зеленых насаждений в парке появится стела с подсветкой в форме пяти колонн с обозначением населенного пункта, фотозона в виде слова «Добро», кованый дуб для молодоженов. Также предстоит отремонтировать памятник героям Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В общей сложности в 2019 году по этой региональной программе будет реализовано 559 проектов на сумму более 364 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

- Программа поддержки местных инициатив - хороший механизм, который помогает делать жизнь людей в районах комфортнее. При этом важно, что жители принимают в этом самое активное участие, вкладывают в проект свои средства, усилия и идеи, - отметил глава региона Глеб Никитин. - Когда программа только начиналась, ее участниками были пять пилотных районов, сегодня - все районы области. А это значит, что программа в Нижегородской области успешно работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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