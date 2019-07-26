2019-07-26T18:02:43+03:00
Общество

АПЗ получил свидетельство на новый счетчик газа

Диапазон приборов расширился с 1 к 25 до 1 к 30
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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АПЗ получил свидетельство на новый счетчик газаАПЗ получил свидетельство на новый счетчик газаФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» получило свидетельство об утверждении типа средств измерений на счетчик газа с расширенным диапазоном измерения СГ МТР. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Документ дает право на поверку и отгрузку потребителям счетчиков газа СГ16 (75) МТР(Б) как с масляным насосом, так и без него. Диапазон приборов расширился (с 1 к 25 до 1 к 30) и охватывает измерение расхода газа в зимний и летний периоды в соответствии с требованиями газоснабжающих организаций.

– Габаритно-присоединительные размеры счетчиков с литерой «Р» не изменились, а внутренняя часть конструктивно обновилась, – поясняет начальник КБ Александр Беляков. – Поменяли струевыпрямители, предусмотрели выступы для завихрений, изменили конструкцию втулки перед турбинкой, подобрали подшипники и смазку. Все это позволило улучшить технические характеристики.

Уже изготовлена установочная партия счетчиков газа СГ16МТР Б и проведены квалификационные испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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