Представители ПАО «Сбербанк» посетили Арзамасский приборостроительный завод

В начале июля на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина побывали представители ПАО «Сбербанк», чтобы обменяться опытом в области Бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Директор управления производственной системы Сбербанка Тимофей Письмеров и сотрудники отдела бизнес-анализа АПЗ обсудили механизм внедрения инструментов БП, возникающие трудности, пути их решения, рассмотрели вариант обмена накопившимся опытом через создание региональной ассоциации по вопросам Бережливого производства. Гости также побывали на производственных площадках – в цехе №53.

– Сбербанк и АПЗ – многолетние партнеры. Мы видим, как развивается предприятие, в том числе и в сфере Бережливого производства, – отметил Тимофей Письмеров. – Нам прежде всего интересна сама механика процесса, детали: нормативная база, взаимоотношения руководителей и сотрудников в этих вопросах, расположение элементов системы БП на конкретных площадках и так далее. На АПЗ действует выстроенная система участия работников в БП. Очень порадовал внушительный поток предложений по улучшению – более 800 за год, что с учетом большого коллектива предприятия демонстрирует высокую активность работников. И мы в своей организации стараемся обеспечить условия для того, чтобы добиться от самого обычного специалиста желания что-то менять. Надеюсь, ряд идей, увиденных и услышанных на АПЗ, мы сможем адаптировать для своей организации. Руководству АПЗ и отдела бизнес-анализа спасибо за прием и конструктивный диалог.