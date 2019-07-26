2019-07-26T18:02:43+03:00
Общество

Арзамасские приборостроители предпенсионного возраста отдохнули в санаториях

Правом на санаторно-курортное лечение воспользовались более 80 сотрудников
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасские приборостроители предпенсионного возраста отдохнули в санаторияхАрзамасские приборостроители предпенсионного возраста отдохнули в санаторияхФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Более 80 сотрудников Арзамасского приборостроительного завода предпенсионного возраста воспользовались своим правом на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В связи с проведением пенсионной реформы в России с 2019 года в ряде законодательных актов было закреплено новое понятие – «предпенсионный возраст». Он устанавливается за 5 лет до выхода на пенсию по старости, в том числе досрочно, или по выслуге лет. Для данной категории лиц согласно приказу Минтруда России предусмотрены дополнительные льготы – путевки на санаторно-курортное лечение.

– Наше предприятие начало работу по данному направлению с апреля 2019 года, – говорит заместитель председателя первичной профсоюзной организации АПЗ Лидия Тофт. – Была создана комиссия по организации отдыха данной категории граждан. В рамках программы на эти цели выделено около 5 миллионов рублей, которые будут компенсированы предприятию в конце года из Фонда социального страхования.

Санаторно-курортное лечение могут получить только работающие сотрудники предпенсионного возраста. В стоимость путевки входит проживание в стандартном номере от 14 до 21 дня, питание, полноценное лечение согласно санаторно-курортной карте. Люди сами выбирают период, когда они желают отдохнуть, но строго в свой ежегодный отпуск.

Услуги по программе оздоровления лиц предпенсионного возраста Арзамасскому приборостроительному заводу предложили три санатория: «Имени ВЦСПС», «Городецкий» в Нижегородской области и «Мотылек», расположенный в Анапе. Дорога до лечебного учреждения и обратно оплачивается самостоятельно.

– Я была на экскурсии в санатории «Городецкий» вместе с профсоюзным активом. Все очень понравилось, поэтому и решила отдохнуть именно здесь – недалеко от дома и с пользой для здоровья, - рассказала начальник бюро цеха №19 Ирина Швецова.

– Если бы не эта программа, я бы не смогла себе позволить такой отдых на море. Я посетила санаторий «Мотылек» – очень понравилось: отличная ухоженная территория, приветливое обслуживание персонала и медиков, которые прислушиваются к пожеланиям отдыхающих. Если эта программа будет действовать в будущем, хотела бы посетить и другие санатории, - поделилась изготовитель трафаретов шкал и плат цеха №19 Светлана Алексеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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