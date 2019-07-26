Молодые специалисты АПЗ получили денежные выплаты по стимулирующей программе

На Арзамасском приборостроительном заводе первые участники программы по закреплению молодых специалистов получили долгожданные денежные выплаты по выданным за семь лет сертификатам. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Таких счастливчиков оказалось девять. Именно они в АО «АПЗ» стали дебютантами запущенной в 2011 году стимулирующей программы. Ежегодно своими идеями, стремлением идти вперед и, конечно, эффективной работой они доказывали свое право на получение очередного сертификата. Но вот семь лет позади, соответственно, семь сертификатов «в кармане». Закономерный итог – получены огромный опыт, необходимые навыки и, конечно, денежная выплата.

Мы спросили участников программы, на что же они потратили внушительную сумму. Многим эти деньги помогли улучшить жилищные условия, закрыть кредит. Кто-то пока положил их на счет в банк, а некоторые приобрели то, что давно хотелось купить. Потрачено по-разному, но результат один – программа работает, молодежь – тоже.

– Все эти 7 лет мне помогал коллектив цеха – техбюро, служба механика, мастера, исполнители, руководство, без них бы я не справилась. Поэтому было как-то неловко одной получать эти деньги. Приятно понимать, что завод заинтересован в молодых специалистах и готов содействовать их работе. Спасибо генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву за эту идею, - поблагодарила начальник техбюро цеха №19 Лариса Полякова.

– Такая программа – отличный инструмент мотивации, она с первого года настраивала на продуктивную работу. Поначалу, конечно, не верилось, что все действительно завершится столь серьезной выплатой, но наше руководство слово сдержало. Я лично очень благодарен Олегу Вениаминовичу за такой проект, - признался заместитель начальника цеха №50 Андрей Черницын.

– На мой взгляд, программа выдачи сертификатов – достойный образец стимулирования сотрудников. Конечно, хотелось бы расширить ее: и по возрастному цензу, и по количеству участников, поскольку на заводе очень много достойных, толковых, грамотных, эффективных специалистов, в том числе и старше 35 лет. Спасибо руководству АПЗ за реализацию проекта, а непосредственному начальству – за то, что мы смогли стать его участниками, - поделилась начальник бюро отдела информационных систем Елена Акимова.

Напомним, Положение о мотивации закрепления молодых специалистов в АО «АПЗ» действует с 2011 года и распространяется на работников в возрасте до 35 лет, проработавших на предприятии не менее 3 лет, активно участвующих в рационализаторской деятельности, внедрении научно-технического прогресса. Программа предусматривает ежегодную выдачу сертификатов достоинством 60000 рублей, получение денежного вознаграждения по которым возможно только по истечении 7-летнего периода и при наличии у работника всех семи сертификатов.

Кроме того, участники программы имеют право на досрочное присвоение категории на заводской аттестационной комиссии, ежегодный бесплатный отдых в пансионате «Морозовский», включая близких членов семьи, продолжительностью до 4 календарных дней и использование части ежегодного оплачиваемого отпуска в любое удобное время.