2019-07-26T18:02:43+03:00
Общество

Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 27-28 июля: тепло и почти без осадков

В предстоящие выходные синоптики обещают настоящее лето
Анастасия НАЗАРОВА
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Накануне холодной недели погода решила побаловать нижегородцев двумя теплыми денькамиНакануне холодной недели погода решила побаловать нижегородцев двумя теплыми денькамиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Накануне холодной недели погода решила побаловать нижегородцев двумя теплыми деньками. Если верить Гидрометцентру, в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде будет преимущественно солнечно и почти без осадков.

В ночь на субботу 27 июля прогнозируется +17 градусов, небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба. Днем ожидается до +28 градусов. Будет переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье 28 июля прогнозируется также +17 градусов, переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 740 мм ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, будет до +22 градусов, переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление - 739 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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