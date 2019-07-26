Экс-руководитель космодрома «Байконур» Владимир Булулуков посетил Арзамасский приборостроительный завод

Музей истории Арзамасского приборостроительного завода посетил лауреат Государственной премии, кандидат технических наук, инженер-испытатель, руководитель космодрома «Байконур» с 1983 по 1984 год генерал-майор Владимир Булулуков. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Владимир Алексеевич мечтал стать летчиком-испытателем с юных лет. И его мечта сбылась. Служба в Вооруженных силах страны, затем учеба в Армавирском военном авиационном училище летчиков. Окончив высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу ВВС в Грозном, он продолжил службу летчиком-инструктором в Чернигове. После окончания Ленинградской военно-воздушной инженерной академии имени Можайского в 1960 году был направлен на особый объект – космодром «Байконур».

– Как раз тогда готовился старт первого космонавта в космос Юрия Гагарина, – вспоминает Владимир Булулуков. – Я сразу влился в работу. Так на Байконуре и прослужил четверть века. Начинал со старшего инженера-испытателя. Кроме этого, занимался и боевыми ракетными комплексами. Конечно, было тяжело, но интересно. После Байконура я продолжил службу в должности заместителя начальника Военно-космической академии А.Ф. Можайского. С самого начала трудового пути вся моя жизнь была связана с техникой, космосом, полетами и испытаниями. Рад, что у меня сложилась такая судьба, ведь я не изменил своей мечте.

С Гагариным Владимир Алексеевич был знаком лично. Знал и многих других известных космонавтов того времени.

– С нашим первым космонавтом я был хорошо знаком, – рассказывает Владимир Алексеевич. – Он был абсолютно открытым человеком. «Звездная» болезнь – это совсем не про него. Впоследствии он тоже хотел работать с космосом.

Владимир Булулуков в настоящее время живет в северной столице – Санкт-Петербурге. Приезжает в Арзамас для встречи с родственниками жены – она родом из этих мест. Недавно в руки генерал-майора попала газета с публикацией о последней разработке приборостроителей – беспилотном летательном аппарате «Грач». Будучи человеком военным, связанным с воздушно-космической сферой, он решил непременно посетить музей АПЗ.

Для гостя была проведена обширная экскурсия. Он с большим интересом осмотрел экспозицию, рассказывающую о жизни первого генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Павла Ивановича Пландина. Особенно заинтересовал Владимира Алексеевича зал с продукцией, связанной с военно-промышленным комплексом. Кстати, здесь он увидел несколько хорошо знакомых ему приборов.

– Мне интересна деятельность вашего предприятия, – делится Владимир Булулуков. – Я и ранее знал, что на АПЗ выпускают продукцию спецназначения, поэтому побывать здесь мне очень интересно.

От имени руководства предприятия гостя приветствовал заместитель главного конструктора по специальной продукции – главный конструктор производства №1 Виктор Рогинский, который рассказал Владимиру Булулукову о специфике продукции и производственных мощностях.

Несмотря на свой пенсионный возраст, генерал-майор – деятельный человек. Еще три года назад он преподавал на военной кафедре Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Не так давно закончил работу над созданием роторно-поршневого двигателя, запатентовал изобретение, сейчас ищет возможность создать образец своей разработки. Владимир Алексеевич является председателем Совета ветеранов Северо-Западного региона страны, он частый гость во многих образовательных учреждениях Петербурга.

В музее истории АПЗ Владимир Булулуков оставил запись в книге почетных гостей, поблагодарив приборостроителей за их труд:

- В своей жизни я имел непосредственную связь со сложнейшей техникой, которая выпускается на Арзамасском приборостроительном заводе. При ее эксплуатации мне, как инженеру-испытателю космодрома «Байконур», становилось ясно, какой замечательный коллектив вкладывает свои прекрасные души в производство этих изделий. Я смело беру право от всего личного состава космодрома совершить нижайший поклон вам и объявить сердечную благодарность с пожеланиями доброго здоровья.