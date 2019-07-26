2019-07-26T18:01:56+03:00
Общество

Tele2 открыла зону для путешественников по «другим правилам» в Шереметьеве

Пространство представляет собой стильную конструкцию. Каждое место оборудовано экраном, наушниками и станцией для подзарядки смартфона
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пространство представляет собой стильную конструкцию. Каждое место оборудовано экраном, наушниками и станцией для подзарядки смартфонаПространство представляет собой стильную конструкцию. Каждое место оборудовано экраном, наушниками и станцией для подзарядки смартфона
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Мобильный оператор Tele2 открыл Travel bar – новую зону для путешественников в аэропорту Шереметьево. Ее посетители смогут провести время ожидания рейса с пользой и пообщаться с гидом «по другим правилам» – местным жителем, который лучше любого путеводителя расскажет о достопримечательностях пункта назначения. Tele2 также предложит гостям Travel bar послушать музыку, посмотреть видео и почитать книгу.

Travel bar располагается в терминале В аэропорта Шереметьево, в зоне внутренних вылетов. Пространство представляет собой стильную конструкцию. Каждое место оборудовано экраном, наушниками и станцией для подзарядки смартфона.

В Tele2 уверены, что никто не расскажет о городе лучше местных жителей, поэтому оператор предлагает пассажирам уникальную возможность. Гости Travel bar могут позвонить гиду «по другим правилам» – абоненту Tele2, влюбленному в родной город. В ходе живого общения пассажиры получат по-настоящему полезные советы для своего путешествия и узнают информацию, которой не найдешь в стандартном путеводителе. Гиды Tele2 ответят на вопросы о Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону и других городах.

Пассажиры, предпочитающие привычные онлайн-сервисы, могут больше узнать о российских городах из аудиогида izi.TRAVEL. Приложение предлагает свернуть с привычных маршрутов и открыть для себя новую философию путешествий. В библиотеке izi.TRAVEL есть экскурсии «Мистический Челябинск», «Екатеринбург глазами иностранцев» и многие другие.

Tele2 вместе с партнерами подготовила для гостей Travel bar специальные подборки книг и музыки в дорогу. Посетители зоны могут прослушивать новые альбомы и готовые плейлисты для поездок на «Яндекс.Музыке», а сервис Tele2 books предлагает пользователям библиотеку более чем 100 тысяч книг. Гости могут смотреть, слушать и читать с экранов, расположенных в зоне Travel bar, или скачать приложения партнеров по QR-коду и продолжить пользоваться сервисами в поездке.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Путешествие начинается с аэропорта, и здесь пассажир испытывает противоречивые чувства: приятное предвкушение предстоящей поездки и вместе с тем утомительное ожидание. Максимум, что обычно предлагает телеком в аэропорту, – посетить салон связи, купить карту или подключить тариф. Tele2 выходит за рамки традиционной роли оператора и поддерживает стиль жизни своих клиентов. В нашей зоне для путешественников мы предлагаем пообщаться с гидами «по другим правилам» – сообществом абонентов Tele2, готовых поделиться советами с путешественниками. С ними любой город России станет как родной, а наш Travel bar выступит яркой отправной точкой маршрута туристов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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