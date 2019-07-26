До чего дошел прогресс: Как Tele2 при помощи современных технологий сотрудников обучает

Tele2 – оператор связи, который работает по другим правилам. И внутренние процессы в компании вполне соответствуют этой концепции: здесь регулярно улучшают условия работы и обучают сотрудников с помощью digital-технологий, внедряя «другие правила» в своем бизнесе. Именно об этом рассказала директор по управлению персоналом макрорегиона «Волга» Tele2 Елена Маковесова на конференции по управлению персоналом WOW!HR, которая прошла в Нижнем Новгороде 18 июля.

Помимо устойчивых корпоративных ценностей, отсутствия формальных барьеров, дружного коллектива, гибкого графика и самой современной инфраструктуры Tele2 предоставляет своим сотрудникам неограниченные возможности для профессионального развития и карьерного роста, а также комфортные условия для работы, основанные, как это и положено в телеком-компании, на цифровых технологиях. Например, компания подумала о том, чтобы работники не потерялись в огромном потоке информации и всегда имели доступ к необходимым данным – даже в командировке, когда рабочего компьютера и сетевых ресурсов нет под рукой. Именно для этого в Tele2 создали мобильное приложение для сотрудников «На связи». Благодаря этому приложению, которое можно скачать на любой смартфон, каждый сотрудник может быть на связи с коллегами и получать необходимую информацию в режиме 24/7: читать корпоративные новости, найти нужного коллегу в любом городе, а в ближайшее время также можно будет планировать командировку или отпуск. Очень удобно, согласитесь?

Но работа – это не только документы, информация, командировки и больничные. Это еще и постоянное самосовершенствование - профессиональное и личностное развитие, корпоративное обучение. Век живи – век учись. Для таких целей у Tele2 есть обучающая онлайн-платформа Level Up, где каждый сотрудник может пройти курсы по самым разным направлениям, например, научиться искусству презентаций, освоить Excel или прокачать управленческие качества. В 2017 году Tele2 начала сотрудничать с онлайн-платформой Coursera, и работники оператора могут пройти обучение по актуальным направлениям от преподавателей ведущих мировых университетов. А в прошлом году в компании появилось «карманное образование» - начала работать образовательная платформа Skill Cup, с помощью которой работники могут получать знания в интерактивной форме прямо с телефона в режиме 24/7. И на сегодняшний день всеми этими платформами пользуется бОльшая часть сотрудников Tele2.

До чего дошел прогресс: Как Tele2 при помощи современных технологий сотрудников обучает

Но и это еще не всё. Иногда сотрудникам, особенно управленцам, нужно получить не только новые знания, но и советы от старших коллег, чтобы наиболее эффективно решать задачи бизнеса. В Tele2 и это предусмотрели и создали приложение «TeleСкоп». В нем регистрируются наставники и протеже, которым необходима помощь или консультация. Существуют пять программ наставничества, которые позволяют выполнить разные задачи: решить вопрос «здесь и сейчас», проконсультировать в конкретной области знаний, подготовить сотрудника к новой должности или развить его лидерские качества. Чтобы начать совместную работу, протеже должен отправить наставнику свою заявку в приложении, а наставник – принять ее. Это идеальный вариант использования современных технологий для обмена знаниями и опытом. Однако есть в Tele2 и другие digital-инструменты.

- Сейчас Tele2 растет быстрее рынка, и, если мы хотим сохранить этот тренд, мы должны быть готовы трансформироваться. Мы понимаем, что компанию меняют люди. Чтобы понять, готовы ли к этому наши коллеги, мы проводим специальное тестирование, которое оценивает трансформационный потенциал сотрудников, находящихся на руководящих должностях. Этот инструмент называется «Digital Agility», его разработала компания RosExpert, - рассказала Елена Маковесова.

Все очень просто и современно: сотруднику приходит ссылка на онлайн-тест, его прохождение занимает 20 минут. Этот инструмент оценивает шесть современных компетенций руководителя или всей команды: цифровую восприимчивость, эффективность, лидерство, инновационность, драйв и ориентацию на клиента. По словам Елены Маковесовой, результаты пробного тестирования показали, что 45% опрошенных – сотрудники с высоким потенциалом, а 55% являются экспертами в своей сфере.

Сейчас на разных платформах Tele2 проходят обучение и оценку большинство работников из разных уголков России. Именно благодаря современным подходам, которые помогают улучшать продуктивность и создавать комфортные условия для профессионального роста, в 2018 году компания Korn Ferry Hay Group (KFHG) признала Tele2 лучшим российским работодателем в телеком-отрасли и включила компанию в тройку лучших работодателей России.

- Исследование аналитиков показало, что наши сотрудники гордятся причастностью к компании - и это именно то, к чему мы стремимся в своей работе. Именно такие условия позволяют сотрудникам профессионально расти и реализовывать свой потенциал, а бизнесу - динамично развиваться, стабильно улучшая финансовые и операционные результаты, - подчеркнула Елена Маковесова.