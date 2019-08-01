Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла на 800-летие Нижнего Новгорода

В четверг 1 августа патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел встречу с полпредом Президента России Игорем Комаровым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Они встретились в Сарове в рамках празднования торжества в честь Серафима Саровского, сообщили в пресс-службе облправительства.

В ходе беседы Глеб Никитин пригласил патриарха принять участие в торжествах по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и 800-летия со дня рождения Александра Невского, которые будут отмечаться в 2021 году.

Помимо этого, они поговорили об обстановке в стране и Нижегородской епархии.

- В богатой стране бедности быть не должно, - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он отметил, что Нижегородская епархия занимает особое место среди остальных епархий Русской православной церкви,.

- Это корневая Россия, оплот православия, и всегда здесь был высокий уровень религиозности, много людей, которые почитают преподобного Серафима Саровского. С момента обретения мощей святого Дивеево стало местом особого почитания нашего народа, - добавил он.

Глеб Никитин, в свою очередь, поблагодарил святейшего патриарха за особое внимание к Нижегородской области.

- Нижегородская митрополия один из лидеров по количеству образовательных учреждений в стране - 13 православных гимназий и 4 православных детских сада. Кроме того, вместе с митрополией мы очень большое внимание уделяем различного рода просветительским мероприятиям. Также мы активно взаимодействуем по восстановлению объектов культурного наследия, - рассказал глава региона.

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