В выходные нижегородцы увидят лучшие российские короткометражные фильмы этого года
Мобильный оператор Tele2 совместно со всемирным Фестивалем уличного кино представит киноманам Нижнего Новгорода лучшие российские короткометражные фильмы 2019 года. Увидеть самые ожидаемые отечественные кинопроекты гости фестиваля смогут с помощью быстрого 4G от Tele2. В столице Приволжья Фестиваль уличного кино пройдет под открытым небом на Нижневолжской набережной.
Tele2 выступит партнером шестого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Нижнем Новгороде 3-4 августа на Нижневолжской набережной (8 причал). Оператор предложит посетителям посмотреть лучшие короткометражки страны с помощью быстрого мобильного интернета на большом экране в 4G-кинотеатре. Возможности высокоскоростного интернета Tele2 позволяют делать это в любую погоду и в любой компании.
В день работы фестиваля оператор развернет на городской набережной площадку, где посетители смогут не только посмотреть кино, но и погрузиться в мир digital-развлечений и сделать уникальные панорамные селфи с помощью технологии 360. На территории VR посетители смогут посмотреть погрузиться в виртуальную реальность и оценить возможности высокоскоростного мобильного интернета Tele2.
Отдохнуть, пообщаться с друзьями и зарядить гаджеты гости фестиваля смогут в удобной лаунж-зоне. Представители оператора расскажут о «других правилах» мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из линейки «Мой Tele2». Площадка фестиваля будет работать с 17.00 до 22.00.
Шестой ежегодный Фестиваль уличного кино примут более 1000 городов и населенных пунктов по всему миру. Зрители смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков и телефонов. Вход свободный для всех желающих. Начало трансляции конкурсной программы – в 20.30.
ИСТОЧНИК KP.RU