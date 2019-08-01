2019-08-01T15:22:10+03:00
Общество

В выходные нижегородцы увидят лучшие российские короткометражные фильмы этого года

Tele2 выступит партнером шестого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Нижнем Новгороде 3-4 августа на Нижневолжской набережной
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 совместно со всемирным Фестивалем уличного кино представит киноманам Нижнего Новгорода лучшие российские короткометражные фильмы 2019 года. Увидеть самые ожидаемые отечественные кинопроекты гости фестиваля смогут с помощью быстрого 4G от Tele2. В столице Приволжья Фестиваль уличного кино пройдет под открытым небом на Нижневолжской набережной.

Tele2 выступит партнером шестого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Нижнем Новгороде 3-4 августа на Нижневолжской набережной (8 причал). Оператор предложит посетителям посмотреть лучшие короткометражки страны с помощью быстрого мобильного интернета на большом экране в 4G-кинотеатре. Возможности высокоскоростного интернета Tele2 позволяют делать это в любую погоду и в любой компании.

В день работы фестиваля оператор развернет на городской набережной площадку, где посетители смогут не только посмотреть кино, но и погрузиться в мир digital-развлечений и сделать уникальные панорамные селфи с помощью технологии 360. На территории VR посетители смогут посмотреть погрузиться в виртуальную реальность и оценить возможности высокоскоростного мобильного интернета Tele2.

Отдохнуть, пообщаться с друзьями и зарядить гаджеты гости фестиваля смогут в удобной лаунж-зоне. Представители оператора расскажут о «других правилах» мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из линейки «Мой Tele2». Площадка фестиваля будет работать с 17.00 до 22.00.

Шестой ежегодный Фестиваль уличного кино примут более 1000 городов и населенных пунктов по всему миру. Зрители смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков и телефонов. Вход свободный для всех желающих. Начало трансляции конкурсной программы – в 20.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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