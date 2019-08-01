2019-08-01T12:31:46+03:00
Общество

АО «Теплоэнерго» внедряет на предприятии производственные соревнования

Это позволит повысить эффективность работы, а значит, и качество предоставляемых услуг
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: АО "Теплоэнерго"Фото: АО "Теплоэнерго"
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АО «Теплоэнерго» в рамках реализации проекта бережливого производства начало внедрять на предприятии производственные соревнования мастерских участков.

Начавшись с соревнования оперативного персонала Нагорной теплоцентрали, которые стали пилотными для предприятия, сегодня производственные соревнования отхватывают все пять районов тепловых сетей АО «Теплоэнерго» — это 92 мастерских участка. Они поделены на группы, согласно мощности котельных – от малой до большой.

В настоящее время реализуется тестовый режим производственного соревнования мастерских участков, в течение которого отрабатывается сама процедура его проведения, подведения итогов и расчета дополнительной премии работникам победивших участков. В дальнейшем соревнование станет регулярным, с ежемесячным подведением итогов и дополнительным премированием победителей.

Этот вид стимулирующих мероприятий способствует повышению эффективности и производительности труда персонала, рациональному расходованию ресурсов, сокращению сроков ремонта, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества обслуживания потребителей.

«Производственные соревнования – это одна из важнейших составляющих проекта бережливого производства, — заявил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин. – Этот инструмент позволяет изыскивать внутренние резервы для повышения эффективности выполняемых работ. Очень важно, что эти возможности ищет сам персонал, ведь именно вовлечение каждого сотрудника в работу над улучшениями производственных процессов является основной целью данного проекта».

«Соревнования участков — это и самоорганизация, и возможность персоналу проявить свое профессиональное мастерство, показать свои деловые качества. Если оборудование качественно обслуживается и ремонтируется, то снижается количество повреждений и растет его срок службы. Ведь наша самая главная задача – чтобы потребителям оказывались качественные услуги», — считает главный инженер Нижегородского РТС Иван Тяжелов, контролирующий выполнение условий соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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