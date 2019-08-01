Желанный ребенок обязательно будет! Бесплодие излечимо!
К сожалению, в последнее время женщины и семейные пары все чаще сталкиваются с проблемой бесплодия.
Самые распространенные современные методы лечения бесплодия:
- лечение гинекологических заболеваний у женщин, таких как эндометриоз, поликистоз яичников, гормональные нарушения и др.;
- стимуляция овуляции;
- стимуляция сперматогенеза у мужчин;
- пункция яичка, с целью извлечения количества и качества сперматозоидов (метод TESA, microTESE);
- инсеминация яйцеклетки спермой мужа или донора;
- ЭКО;
- донация яйцеклеток и спермы;
- суррогатное материнство.
Фото: Онли Клиник
Врачи – акушеры гинекологи Онли Клиник называют такие причины женского бесплодия:
- гиперпролактинемия;
- спайка маточных труб;
- непроходимость маточных труб;
- врожденные пороки матки, маточных труб;
- нарушение гормонального фона;
- заболевание слизистой оболочки матки;
- воспалительные заболевания матки и шейки матки;
- половые инфекции;
- эндометриоз;
- дисфункция яичников - нарушение процесса созревания яйцеклетки;
- нарушение иммунитета - иммунологическое бесплодие;
- идиопатическое бесплодие;
- хирургические вмешательства (аборты, операции)
Лечение женского бесплодия в Онли Клиник:
При первом посещении отделения гинекологии в Онли Клиник, специалист собирает анамнез, выслушает жалобы, проводит обследование, назначает сдачу анализов.
Как правило, на основании полученных результатов, доктор – гинеколог (репродуктолог) выявляет причину бесплодия и составляет индивидуальную схему лечения.
Врач – гинеколог может назначить женщине консервативную терапию, в частности медикаментами, лекарственными препаратами.
В случае невозможности избавления от бесплодия с помощью лекарств, доктор прибегает к оперативным вмешательствам: это может быть лапароскопия, лечебная гистероскопия и др.
Цель этих процедур – это удаление эндометриоидных очагов или спаек.
Врач – гинеколог (репродуктолог) Онли Клиник старается избавить женщину от бесплодия без прибегания к таким высокотехнологичным репродуктивным процедурам, как ЭКО или ИКСИ.
Фото: Онли Клиник
Мужское бесплодие может иметь множество причин:
- водянка;
- фимоз;
- варикоцеле;
- низкое количество сперматозоидов;
- воспаление предстательной железы – простатит, аденома простаты;
- недостаточная активность сперматозоидов;
- наличие болезни мочеполовых органов;
- патологии хромосомные;
- расширение вен семенного канатика;
- врожденные патологии;
- наличие недугов интимного характера;
- радиационные воздействия;
- переизбыток алкоголя в крови, наркотических средств;
- частые перегревы организма;
- наличие вредных привычек (алкоголь, курение, стрессы).
Лечение мужского бесплодия в Онли Клиник.
Спермограмма является одним из основных показателей мужского здоровья.
Если показатели спермограммы имеют отклонения от нормы, врач уролог – андролог Онли Клиник проводит более тщательное обследование и выясняет причину патологии.
Далее назначается курс консервативного или оперативного лечения.
Консервативное лечение предполагает проведение курса приема лечебных препаратов (противовоспалительных, БАДов, витаминов, гормональных препаратов и др.). Курс лечения в каждом конкретном случае подбирается строго индивидуально.
Готовых схем лечения мужского бесплодия не существует.
Доктор – уролог назначает процедуры для временного улучшения качества спермы, которую используют для оплодотворения яйцеклетки естественным или искусственным путем.
Очень важно, чтобы мужчина соблюдал в период лечения все назначенные профилактические меры и строго следовал рекомендациям врача. В частности, мужчине необходимо избегать перегревания организма, следить за своим питанием, отказаться от вредных привычек.
Врач – уролог Онли Клиник может назначить мужчине оперативное лечение.
Хирургическое вмешательство при лечения бесплодия у мужчин проводится при тяжёлых формах варикоцеле, аномалиях половых органах, непроходимости семявыносящих путей.
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