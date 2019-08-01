Желанный ребенок обязательно будет! Бесплодие излечимо!

К сожалению, в последнее время женщины и семейные пары все чаще сталкиваются с проблемой бесплодия.

Самые распространенные современные методы лечения бесплодия:

- лечение гинекологических заболеваний у женщин, таких как эндометриоз, поликистоз яичников, гормональные нарушения и др.;

- стимуляция овуляции;

- стимуляция сперматогенеза у мужчин;

- пункция яичка, с целью извлечения количества и качества сперматозоидов (метод TESA, microTESE);

- инсеминация яйцеклетки спермой мужа или донора;

- ЭКО;

- донация яйцеклеток и спермы;

- суррогатное материнство.

Фото: Онли Клиник

Врачи – акушеры гинекологи Онли Клиник называют такие причины женского бесплодия:

- гиперпролактинемия;

- спайка маточных труб;

- непроходимость маточных труб;

- врожденные пороки матки, маточных труб;

- нарушение гормонального фона;

- заболевание слизистой оболочки матки;

- воспалительные заболевания матки и шейки матки;

- половые инфекции;

- эндометриоз;

- дисфункция яичников - нарушение процесса созревания яйцеклетки;

- нарушение иммунитета - иммунологическое бесплодие;

- идиопатическое бесплодие;

- хирургические вмешательства (аборты, операции)

Лечение женского бесплодия в Онли Клиник:

При первом посещении отделения гинекологии в Онли Клиник, специалист собирает анамнез, выслушает жалобы, проводит обследование, назначает сдачу анализов.

Как правило, на основании полученных результатов, доктор – гинеколог (репродуктолог) выявляет причину бесплодия и составляет индивидуальную схему лечения.

Врач – гинеколог может назначить женщине консервативную терапию, в частности медикаментами, лекарственными препаратами.

В случае невозможности избавления от бесплодия с помощью лекарств, доктор прибегает к оперативным вмешательствам: это может быть лапароскопия, лечебная гистероскопия и др.

Цель этих процедур – это удаление эндометриоидных очагов или спаек.

Врач – гинеколог (репродуктолог) Онли Клиник старается избавить женщину от бесплодия без прибегания к таким высокотехнологичным репродуктивным процедурам, как ЭКО или ИКСИ.

Фото: Онли Клиник

Мужское бесплодие может иметь множество причин:

- водянка;

- фимоз;

- варикоцеле;

- низкое количество сперматозоидов;

- воспаление предстательной железы – простатит, аденома простаты;

- недостаточная активность сперматозоидов;

- наличие болезни мочеполовых органов;

- патологии хромосомные;

- расширение вен семенного канатика;

- врожденные патологии;

- наличие недугов интимного характера;

- радиационные воздействия;

- переизбыток алкоголя в крови, наркотических средств;

- частые перегревы организма;

- наличие вредных привычек (алкоголь, курение, стрессы).

Лечение мужского бесплодия в Онли Клиник.

Спермограмма является одним из основных показателей мужского здоровья.

Если показатели спермограммы имеют отклонения от нормы, врач уролог – андролог Онли Клиник проводит более тщательное обследование и выясняет причину патологии.

Далее назначается курс консервативного или оперативного лечения.

Консервативное лечение предполагает проведение курса приема лечебных препаратов (противовоспалительных, БАДов, витаминов, гормональных препаратов и др.). Курс лечения в каждом конкретном случае подбирается строго индивидуально.

Готовых схем лечения мужского бесплодия не существует.

Доктор – уролог назначает процедуры для временного улучшения качества спермы, которую используют для оплодотворения яйцеклетки естественным или искусственным путем.

Очень важно, чтобы мужчина соблюдал в период лечения все назначенные профилактические меры и строго следовал рекомендациям врача. В частности, мужчине необходимо избегать перегревания организма, следить за своим питанием, отказаться от вредных привычек.

Врач – уролог Онли Клиник может назначить мужчине оперативное лечение.

Хирургическое вмешательство при лечения бесплодия у мужчин проводится при тяжёлых формах варикоцеле, аномалиях половых органах, непроходимости семявыносящих путей.

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