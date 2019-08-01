Нижегородскую канатную дорогу закроют на неделю

Канатную дорогу, которая связывает Нижний Новгород и Бор, закроют на неделю. Соответствующая информация размещена на официальном сайте переправы.

Так, работа «канатки» будет приостановлена в период с 3 по 9 августа. Причиной стало проведение внеплановых технических работ.

- В случае, если указанные работы будут закончены досрочно, о возобновлении работы канатной дороги будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении.

Получить необходимую информацию можно по телефону +7 (831) 411-10-09.

Напомним, с 1 августа в Нижнем Новгороде снова подорожал проезд в нескольких частных маршрутках. Так, пассажирам придется потратить 30 рублей вместо привычных 28. Изменены цены в маршрутках Т-18, Т-24, Т-97, Т-46, Т-65, Т-83, Т-98, Т-87 и Т-37. А с 10 августа частник ООО «Автоком» планирует повысить тариф на маршруте Т-76. Вместе с тем с 15 августа несколько перевозчиков поменяют тариф на маршрутах Т-29, Т-49, Т-86, Т-47 и Т-71.

КСТАТИ

14 февраля на инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение, предусматривающее строительство двух веток нижегородской канатной дороги. Свои подписи на нем оставили губернатор Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и генеральный директор ООО «Национальные канатные дороги» Борис Шлом.

Теперь в нашем городе появятся еще две «канатки». Первая соединит станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария», а вторая – Автозаводский район и Новинки.